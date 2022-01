Έξι ευρωπαϊκά. Ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα στην ιστορία της Ρεάλ, Ένας ταχύτατος εξτρέμ στα νιάτα του. Ένας άνθρωπος που ζούσε για τη «βασίλισσα». Ο Χέντο «έφυγε» και αφήνει μεγάλη πληγή στην «καρδιά» του οργανισμού των «μερένγκες»...

Δυο μέρες αφότου ο Μαρσέλο ισοφάρισε το δικό του τρομερό επίτευγμα ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης φτάνοντας στους 23 τίτλους και με τον Μόντρις να τον προσπερνά με 70 ματς μετά την ηλικία 35 ετών με την λευκή και γεμάτη δοξασμένες στιγμές, φανέλα, ο Πάκο Χέντο άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών.

Ένας άνθρωπος από τους ελάχιστους που έχουν συνδέσει τόσο δυνατά και με τόση τιμότητα και αξία το όνομά τους, δίπλα σε αυτό του συλλόγου της Μαδρίτης.

Επίτιμος πρόεδρος του κλαμπ την τελευταία 7ετία ως ελάχιστος φόρος τιμής προς το πρόσωπό του από τον σύλλογο, ο Χέντο αφήνει κληρονομιά την τεράστια αγάπη και την ασύγκριτη αφοσίωση προς την ομάδα, πέρα από τις επιτυχίες που μέτρησε...

Οι κούπες του παραμένουν όνειρο για πολλούς

Παρών στα έξι πρώτα ευρωπαϊκά τρόπαια της Ρεάλ Μαδρίτης, ο εκλιπών είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών σε κατακτήσεις του Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League, αφού, μέχρι και αυτή τη στιγμή στο 2022 ουδείς έχει φτάσει σε αυτό τον αριθμό επιτυχιών στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Κυρίαρχος και record-man με 12 πρωταθλήματα, τα περισσότερα απ' οποιονδήποτε άλλον. Πήρε επίσης 2 Κύπελλα και 1 Διηπειρωτικό. Συμπλήρωσε 600 εμφανίσεις στα 18 χρόνια παρουσίας (1953 - 1971) στη Ρεάλ και σκόραρε 182 φορές.

Ο Πάκο Χέντο έχει αφήσει το δικό του στίγμα στα χρόνια ύπαρξης του συλλόγου της Μαδρίτης. Παράλληλα, μαζί και με τον Πάολο Μαλντίνι είναι εκείνοι που έχουν να παρουσιάσουν τις περισσότερες εμπειρίες από τελικούς ευρωπαϊκών τροπαίων έχοντας βρεθεί 8 φορές σε αυτή τη θέση που όλοι ονειρεύονται.

Αέρινος, μπαλαδόρος, πόδι απ' τα λίγα...

Θα μπορούσε με την ταχύτητα του και το τέμπο που έδινε στο παιχνίδι, παίζοντας από τις πτέρυγες, να ... κοντράρει τον Κριστιάνο Ρονάλντο και να τον προκαλέσει σε μια κούρσα μέχρι τη γραμμή του άουτ!

Όταν προσπαθείς να σκεφτείς τον καλύτερο αριστερό εξτρέμ που πέρασε από το ποδόσφαιρο, θα έπρεπε να δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να βρεις κάποιον που να μπορούσε πραγματικά να σταθεί απέναντι στον Χέντο.

Εκτός από την ταχύτητά του, ήταν αξιοθαύμαστος ο χειρισμός της μπάλας και η δυνατότητά του να ντριμπλάρει.

Kάθε του γέμισμα προς την αντίπαλη περιοχή, υπήρχαν στιγμές που θεωρούσε κανείς ότι θα πάει με... μαθηματική ακρίβεια εκεί που πρέπει για να πετύχει γκολ κάποιος από τους συμπαίκτες του. Ίσως είναι υπερβολή, ίσως συμφωνήσουν οι παλιότεροι, αλλά δεν λείπουν και οι σχετικές... συγκρίσεις με το πόδι του Ντέιβιντ Μπέκαμ!

Μαζί με τους Πούσκας, Ντι Στέφανο και Κοπά, αποτέλεσαν σημαντικότατα «εργαλεία» της Ρεάλ στην καλύτερη ομάδα του 20ου αιώνα.

Official statement: Real Madrid CF, it’s President & board of directors, deeply regret the passing of Paco Gento at the age of 88, the honorary president of Real Madrid and one of our greatest legends, whose personality faithfully represents all the values of Real Madrid. 🕊 pic.twitter.com/MOBzoXrYuq — Madrid Zone (@theMadridZone) January 18, 2022

Έπαιξε στη Ρεάλ μαζί με τα αδέρφια του!

Κι όμως, υπήρξε στιγμή, στα τέλη της δεκαετίας του '50 που ο Πάκο Χέντο βρέθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα παιχνίδι μαζί με τα δυο του αδέρφια! Ο Αντόνιο Χέντο, ο νεαρότερος, ήταν μέλος της πρώτης ομάδας των «μερένγκες» τη σεζόν 1961-1962, ενώ, ο Χούλιο δεν έπαιξε ποτέ στο ανδρικό τμήμα.

Οι τρεις τους ήταν παρέα σε παιχνίδι της «βασίλισσας» σε φιλικό ματς με την Ζυρίχη στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» την 28η Ιανουαρίου του 1959, με το τελικό σκορ να είναι το 5-2 υπέρ της Ρεάλ. Δυο γκολ σ' εκείνο το ματς πέτυχε ο Ματέο και τα υπόλοιπα τρία τα μοιράστηκαν οι... Χέντο, με τον Πάκο να σκοράρει μια φορά και τον Αντόνιο να το κάνει εις διπλούν.

Ο Χούλιο Χέντο βρέθηκε στις Έλτσε, Μάλαγα, Ντεπορτίβο Λα Κορούνια Ράσινγκ Σανταντέρ και Palencia FC, «φεύγοντας» από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, το 2016.

Ο Αντόνιο, έπαιξε μια σεζόν με την λευκή φανέλα της Ρεάλ ('61 – '62), κατέκτησε το νταμπλ με πρωτάθλημα και Κύπελλο, πέρασε από τις Λεβάντε, Ράσινγκ Σανταντέρ (πέντε σεζόν μαζί με τον Χούλιο) και Οβιέδο. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας παρέμεινε για 15 αγωνιστικές περιόδους, έπαιξε και στην Union Shipyard Club, εκεί αποσύρθηκε και τα Χριστούγεννα του 2020 «έσβησε» σε ηλικία 80 ετών...

Το τελευταίο μέλος του «μαγικού κουαρτέτου»

Ο Φρανθίσκο Χέντο ήταν μέλος ενός καρέ που πέτυχε φοβερά και τρομερά πράγματα με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Δίπλα στους Φέρεντς Πούσκας, Αλφρέδο Ντι Στέφανο και Ρεϊμόν Κοπά, έκαναν τους «μερένγκες» έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο που μετουσίωνε την ατάκα που είχε πει κάποτε ο Σαντιάγο Μπερναμπέου.

«Αυτή η λευκή φανέλα της Ρεάλ μπορεί να γεμίσει με λάσπη, με χώματα, με ιδρώτα, να πάρει το κόκκινο χρώμα του αίματος, ποτέ όμως δεν θα “ποτίσει” με ντροπή». Και ο Χέντο ήταν ένας εξ αυτών που φρόντισαν ώστε αυτά τα λόγια να γίνουν διαχρονικά και η Ρεάλ στα δικά του χρόνια να είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Όχι μονάχα στα ευρωπαϊκά ύδατα.

Βγάζοντας για λίγο... στην απ' έξω τον άλλοτε εμβληματικό Γάλλο ποδοσφαιριστή, Ρεϊμόν Κοπά, οι Πούσκας, Ντι Στέφανο και Χέντο ήταν πραγματικοί λόγοι για να αισθάνεται ο κάθε αντίπαλος τερματοφύλακας... τρομοκρατημένος. Οι τρεις τους, είχαν στο σύνολο 1238 παιχνίδια ως μέλη της ομάδας της Μαδρίτης, είχαν πετύχει 723 τέρματα και είχαν πανηγυρίσει 50 τίτλους!

Τεράστια ονόματα, απίστευτη κληρονομιά για τον σύλλογο της Μαδρίτης, άνθρωποι που «πόνεσαν» τη φανέλα, την έκαναν γνωστή και αξιοσέβαστη σε όλο τον κόσμο και η Ρεάλ οφείλει να τιμά αιώνια τη μνήμη τους...