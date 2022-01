Η Μπαρτσελόνα διέκοψε τον δανεισμό του Ντεμίρ από την Ραπίντ και τον έστειλε πίσω στη Βιέννη, ενώ αν έπαιζε ακόμα ένα παιχνίδι θα ήταν υποχρεωμένη αν τον αγοράσει έναντι δέκα εκατομμυρίων ευρώ.

Άδοξα ολοκληρώθηκε η θητεία του Γιουσούφ Ντεμίρ στη Μπαρτσελόνα. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός είχε παραχωρηθεί με δανεισμό στους «Μπλαουγκράνα» από τη Ραπίντ Βιέννης το περασμένο καλοκαίρι, με ρήτρα υποχρεωτικής αγοράς, ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ, εάν συμπλήρωνε δέκα συμμετοχές σε επίσημα ματς.

O Aυστριακός εξτρέμ φόρεσε εννέα φορές τη φανέλα των Καταλανών, έξι επί ημερών Κούμαν και τρεις υπό τις οδηγίες του Τσάβι, όμως τα 290 λεπτά που αγωνίστηκε, χωρίς να σημειώσει γκολ ή ασίστ, δεν κατάφερε να πείσει τους ανθρώποθς του συλλόγου πως αξίζει την επένδυση και έτσι ο δανεισμός του ολοκληρώθηκε, ένα παιχνίδι πριν την ενεργοποίηση της υποχρεωτικής ρήτρας.

FC Barcelona and @skrapid have reached an agreement to end the loan of Yusuf Demir, who will be returning to the Austrian club. pic.twitter.com/je9eJBAPS9