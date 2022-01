Ο Τζουάν Λαπόρτα λίγο μετά το χαμένο παιχνίδι του Super Cup με την Ρεάλ, πήγε στ' αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα και εξέφρασε την υπερηφάνια του για την προσπάθεια που είδε από τους παίκτες του Τσάβι.

Οι «μπλαουγκράνα» πάλεψαν μέχρι και την παράταση όπου ο Βαλβέρδε κατάφερε να κάνει τη διαφορά και με το τελικό 3-2 να στείλει τη Ρεάλ στον τελικό του Super Cup Ισπανίας για το 2022.

Οι Καταλανοί είχαν καταφέρει να ισοφαρίσουν δις τους «μερένγκες» με τέρματα των Ντε Γιόνγκ και Φατί, όμως, η κατάληξη του ματς ήταν αρνητική γι' αυτούς.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Τζουάν Λαπόρτα, πήγε στ' αποδυτήρια μετά τη λήξη του ματς και είπε στους παίκτες:

«Είμαστε όλοι υπερηφάνοι, περισσότερο από ποτέ. Δείξατε πυγμή, ταλέντο και ήσασταν θαρραλέοι. Είμαστε όλοι υπερήφανοι. Σας ευχαριστώ».

