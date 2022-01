«Έναν ακόμα χρόνο. Ο Μόντριτς θα ανανεώσει το συμβόλαιό του τον Ιούνιο ως το 2023», γράφει σήμερα (11/01) στο πρωτοσέλιδό της η AS παρουσιάζοντας δεδομένη την ανανέωση της συνεργασίας του Κροάτη άσου με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, λέει ένα από τα πιο γνωστά δημοσιογραφικά κλισέ, που βρίσκει τέλεια εφαρμογή στην περίπτωση του Λούκα Μόντριτς. Ο Κροάτης χαφ μπορεί να έχει κλείσει τα 36 του χρόνια όμως παραμένει καταλυτικός στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο κάτοχος της χρυσής μπάλας του 2018, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της AS, θα παραμείνει ακόμα έναν χρόνο στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, αφού τον προσεχή Ιούνιο θα ανανεώσει με τη «Βασίλισσα» μέχρι το 2023!

Ο Κροάτης είχε ανανεώσει πριν από μερικούς μήνες (τον Απρίλιο του 2021) για μια ακόμα χρονιά, αποδεχόμενος τη μείωση της τάξης του 10% στις απολαβές του, αφού η επιθυμία του να συνεχίσει να αγωνίζεται στα λευκά ήταν μεγαλύτερη.

Κοινή επιθυμία (συλλόγου και παίκτη) είναι και αυτή η ανανέωση, με τον Μόντριτς να παραμένει στη Μαδρίτη τουλάχιστον ως τον Ιούνιο του 2023!

Θυμίζουμε ότι ο πολύπειρος μέσος βρίσκεται στις τάξεις των «Λος Μπλάνκος» από τον Αύγουστο του 2012 και είναι εκ των πρωταγωνιστών στις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας.

🗞 AS’s Cover | One More Year: Modric will renew until June 2023. pic.twitter.com/7U9p2MehVb