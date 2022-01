Στην αναμέτρηση με την Βιγιαρεάλ, ο Άνχελ Κορέα πέτυχε ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς, σκοράροντας με ασύλληπτο σουτ από τα 49 μέτρα.

Παρά το γεγονός ότι η Ατλέτικο προηγήθηκε σχετικά νωρίς στο «Θεράμικα» στο τέλος δεν κατάφερε να ξεφύγει από την έδρα της Βιγιαρεάλ και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2).

Ο Άνχελ Κορέα, μετά τα δύο γκολ στη νίκη με 2-0 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο ήταν εκείνος ο οποίος άνοιξε το σκορ κόντρα στην ομάδα του Έμερι. Σκόραρε από τη σέντρα (!) μόλις στο 10ο λεπτό, πιάνοντας ένα εμπνευσμένο σουτ από τα 49 μέτρα που αιφνιδίασε πλήρως τον εκτεθειμένο Ρούγι κι έγραψε το 0-1.

Ένα γκολ το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς ήταν σχεδόν απίθανο, καθώς, σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τον όρο του Expected Goals, το σουτ του Κορέα είχε μόλις 1% πιθανότητα να καταλήξει στο βάθος της εστίας του Ρούλι.

Angel Correa has scored a superb strike from just inside the oppositions half against Villarreal.



It had an xG of just 0.01. 😀 pic.twitter.com/0B6xJMDOBT