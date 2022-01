Ο Βινίσιους σέβεται μέχρι και το σήμα της ομάδας του στο χορτάρι του «Μπερναμπέου», αποδεικνύοντας τον σεβασμό που τρέφει για την Ρεάλ.

Ο Βραζιλιάνος αστέρας των «μερένγκες» συνέβαλε τα μέγιστα προκειμένου η ομάδα του να επικρατήσει με 4-1 της Βαλένθια, σκοράροντας μάλιστα και δύο τέρματα.

Η φετινή σεζόν για τον 21χρονο εξτρέμ είναι από τις καλύτερες του με τη φανέλα των Μαδριλένων, μιας κι έως τώρα μετράει 14 τέρματα και 9 ασίστ, σε 26 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Βαλένθια, ο Βινίσιους απέδειξε πως σέβεται όσο τίποτα άλλο την αγαπημένη του ομάδα. Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω εικόνα.

Ο νεαρός άσος δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και βγήκε εκτός γηπέδου σε ένα σημείο που βρισκόταν το σήμα της Ρεάλ. Ωστόσο, ως προς ένδειξη σεβασμού δεν ήθελε να το πατήσει με τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια κι έτσι, παρά την ταχύτητα που είχε αναπτύξει, χρειάστηκε να κάνει ένα εντυπωσιακό άλμα προκειμένου να το αποφύγει.

Vinicius jumped because he didn’t want to step on the Real Madrid logo.



Respect 📈 pic.twitter.com/Bjcgq9KyA9