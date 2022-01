Ο Ντάνι Άλβες δεν σταματάει να δείχνει την αγάπη του για την Μπαρτσελόνα και σέβεται μέχρι και το σήμα της ομάδας του στο χορτάρι του «Καμπ Νόου».

Ο 38χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός σε κάθε ευκαιρία που του παρουσιάζεται δείχνει πόσο πολύ αγαπάει και σέβεται την Μπαρτσελόνα. Ηθελε σαν «τρελός» να επιστρέψει στη Βαρκελώνη κι αυτό αποδεικνύεται από τη συμφωνία του με τον Λαπόρτα μιας και ο Ντάνι Άλβες συμφώνησε να λαμβάνει μόλις 1 ευρώ την εβδομάδα!

Έχοντας επιστρέψει στην Καταλονία για να βοηθήσει τον Τσάβι και την ομάδα του σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, ο Ντάνι Άλβες συνεχίζει ν' αποδεικνύει πως είναι φτιαγμένος από διαφορετική φόρμουλα και σέβεται όσο τίποτα άλλο την αγαπημένη του ομάδα. Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω εικόνα. Ο Βραζιλιάνος αστέρας αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους συμπαίκτες τους και κατευθύνονται όλοι μαζί προς τη φυσούνα, εκεί όπου βρίσκεται ζωγραφισμένο στο χορτάρι το σήμα της Μπαρτσελόνα.

Οι Νέτο και Μινγκέθα προχωρούν και πατούν με τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια το σήμα των «μπλαουγκράνα» σε αντίθεση με τον Άλβες, ο οποίος κλάσματα του δευτερολέπτου πριν το πατήσει αντιλαμβάνεται το σημείο και το αποφεύγει.

🎬 | Dani Alves avoids stepping on the Barça Crest as a sign of respect. Nico González sees him and also does the same!

