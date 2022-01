Ο Αντουάν Γκριεζμάν υπέστη υποτροπή στον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες στο μηρό και θα χάσει τα επόμενα παιχνίδια της Ατλέτικο.

«Πονοκέφαλος» για τον Ντιέγκο Σιμέονε. Ο «Τσόλο» είδε τον Αντουάν Γκριεζμάν να επιστρέφει στη δράση μετά τον τραυματισμό του στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης και να σκοράρει κόντρα στη Ράγιο Μαϊανταχόντα, όμως λίγα λεπτά μετά το γκολ του αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με ενοχλήσεις.

Ο Γάλλος επιθετικός της Ατλέτικο υπέστη υποτροπή στον τραυματισμό του στον μηρό και τίθεται «νοκ άουτ» από τα επόμενα παιχνίδια των πρωταθλητών Ισπανίας. Ο Γκριεζμάν θα χάσει το ματς της Κυριακής με την Βιγιαρεάλ (9/1, 22:00) για τη La Liga και πιθανότατα τον ημιτελικό του Super Cup με την Μπιλμπάο την Πέμπτη (13/1, 21:00), με την κατάσταση του να επανεκτιμάται της επόμενες μέρες.

🚨 OFFICIAL: Antoine Griezmann has suffered a relapse in the muscle injury he suffered in his right thigh. His return is pending evolution.