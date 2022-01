Τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα ενδέχεται να βάλει ο Γκάρεθ Μπέιλ το προσεχές καλοκαίρι.

Μπορεί να διανύει μόλις το 32ο έτος της ηλικίας του, ωστόσο ο Ουαλός μεσοεπιθετικός έχει χάσει όπως φαίνεται την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Σε συνδυασμό με το τι δεν υπολογίζεται πλέον στην Ρεάλ, ο Γκάρεθ Μπέιλ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, τότε δηλαδή που θα ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τους Μαδριλένους.

Οπως αναφέρει η «Athletic» σημαντικό ρόλο στην απόφασή του θα παίξει η εθνική του ομάδα. Αν η Ουαλία τα καταφέρει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, τότε ίσως ο Μπέιλ να κάνει δεύτερες σκέψεις, σχετικά με το μέλλον της καριέρας.

Ο Ουαλός αστέρας, εντάχθηκε από την Τότεναμ στην Ρεάλ το καλοκαίρι του 2013 και έχει κατακτήσει δύο τίτλους La Liga και τέσσερα Champions League. Έπαιξε 254 φορές με τους «μερένγκες» και σημείωσε 106 γκολ και 67 ασίστ.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Gareth Bale may retire if Wales don’t make the World Cup this year in Qatar. @David_Ornstein pic.twitter.com/cjnajONB3y