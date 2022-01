Οπαδοί της Αλκογιάνο στον Αζάρ: «Είσαι χοντρός και τρως κέικ»

Οπαδοί της Αλκογιάνο θέλησαν να κάνουν πλακά εις βάρος του Εντέν Αζάρ, φωνάζοντας συνθήματα για τα κιλά του Βέλγου μεσοεπιθετικού της Ρεάλ.

Παρά τις όποιες προσπάθειες έχει καταβάλει όλο αυτό το διάστημα η διοίκηση της Ρεάλ για να τον... ξεφορτωθεί, ο Εντέν Αζάρ μοιάζει ανένδοτος. Επιθυμία του δεν είναι άλλη από το να μην αποχωρήσει τον Ιανουάριο από τους «μερένγκες» και να περιμένει το καλοκαίρι, προκειμένου να εξετάσει τότε τις επιλογές για την καριέρα του.

Ετσι ο Κάρλο Αντσελότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να τον υπολογίζει στα βασικά του πλάνα. Στο πρόσφατο παιχνίδι των Μαδριλένων με την Αλκογιάνο στο Κύπελλο, πήρε φανέλα βασικού αλλά και πάλι δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά, πέρα από μία ασίστ που είχε. Οι οπαδοί των γηπεδούχων βλέποντας την τραγική αγωνιστική κατάσταση του Βέλγου επιθετικού άρχισαν τα συνθήματα και τις πλάκες εις βάρος του.

«Χοντρέ, χοντρέ φάε λίγο κέικ. Δεν μπορείς να κουνηθείς έτσι όπως έγινες», ήταν μερικά από τα συνθήματα που φώναζαν οι οπαδοί της Αλκογιάνο για τον Αζάρ.

🇧🇪🗣️Yesterday throughout the game, the Alcoyano fans made fun of Eden Hazard by chanting: "Chubby Hazard, you swallow phoskitos (cake)!" - to make fun of his physique. @DeportesCuatro pic.twitter.com/iiFcRdnMVY