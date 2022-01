Την «έπεσαν» στους παίκτες οι οπαδοί της Λεβάντε: «Μισθοφόροι, δεν σας αξίζει αυτή η φανέλα» (vids)

Απογοητευμένοι κι έξαλλοι με την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα τους είναι οι οπαδοί της Λεβάντε, με αποτέλεσμα να ζητήσουν εξηγήσεις από τους παίκτες, μετά την ήττα από την Βιγιαρεάλ με 5-0.

Το Κίτρινο Υποβρύχιο ήταν σαρωτικό και χωρίς να αντιμετωπίσει δυσκολίες έφτασε στην κατάκτηση των τριών βαθμών, επικρατώντας με 5-0 της Λεβάντε, η οποία παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας στη La Liga και χωρίς νίκη!

Μετά το τέλος του αγώνα με την Βιγιαρεάλ, οπαδοί της Λεβάντε κατέβηκαν στο πούλμαν της ομάδας τους και τα έβαλαν με τους ποδοσφαιριστές, ζητώντας εξηγήσεις για τις τραγικές εμφανίσεις τους.

Ο προπονητής της Λεβάντε, Αλέσιο Λίσι και μερικοί από τους παίκτες πέρασαν έως και 45 λεπτά μιλώντας στους φιλάθλους, οι οποίοι φώναζαν επανειλημμένα συνθήματα κατά των ποδοσφαιριστών, όπως «Δεν σας αξίζει αυτή η φανέλα, μισθοφόροι».

«Οι οπαδοί έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται. Δεν μπορούμε να τους δώσουμε τις χαρές που θέλουν. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε το πρόσωπό μας μέχρι το τέλος. Χρειαζόμαστε τη στήριξή τους», ανέφερε ο 28χρονος μέσος Γκονσάλο Μελέρο.

