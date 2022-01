Φεράν Τόρες: Παρουσιάστηκε επίσημα και κάνει ντεμπούτο στην Μπαρτσελόνα σε δυο εβδομάδες (vids)

Ο Φεράν Τόρες το πρωί της Δευτέρας βρέθηκε στο «Καμπ Νόου» και παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα από την Μπαρτσελόνα, γνωστοποιώντας και την ημερομηνία στην οποία θα είναι πλέον έτοιμος να παίξει.

Αν και το θέμα της δήλωσης του ποδοσφαιριστή στην LaLiga ακόμα εκκρεμεί και ίσως να χρειαστεί περίπου ένα 10ήμερο ακόμα για να τα βρει η Μπαρτσελόνα με την διοργανώτρια αρχή, ο Φεράν Τόρες ανυπομονεί να βάλει τη φανέλα με τα μπλαουγκράνα χρώματα και να μπει στο γήπεδο.

Το πρωί της Δευτέρας, 3 Ιανουαρίου του νέου έτους, παρουσιάστηκε επίσημα από τη νέα του ομάδα και δήλωσε: «Όταν ήταν να φύγω από την Βαλένθια για να παίξω στη Σίτι ήξερα ότι πήγαινα σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Τώρα που ήρθα στη Μπαρτσελόνα ξέρω πως είναι η μεγαλύτερη ομάδα απ' όλες».

Ο νεαρός επιθετικός που κόστισε 55+10 εκατομμύρια ευρώ στους Καταλανούς, προσπαθεί να επανέλθει μετά από τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί εδώ και αρκετό καιρό και όπως ανέφερε στους εκπροσώπους του Τύπου, σε περίπου δυο εβδομάδες θα είναι σε θέση να κάνει ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα.

The first words of @FerranTorres20 pic.twitter.com/EQi7Z37iDG