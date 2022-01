Ρεάλ Μαδρίτης: Από τις δύο ήττες σε ένα έτος, στην πρώτη με το «καλημέρα» για το 2022 (vid)

Έχοντας την καλύτερη επίδοση σε επίπεδο πρωταθλήματος στις πέντε μεγάλες Λίγκες της Ευρώπης, η Ρεάλ υπέστη ήττα με την έναρξη του 2022, χάνοντας το πρώτο της παιχνίδι από τον περασμένο Οκτώβρη.

Οι «μερένγκες» σοκαρίστηκαν από την Χετάφε το μεσημέρι της Κυριακής και το γκολ που δέχθηκαν στα πρώτα λεπτά έπειτα από τη μεγάλη γκάφα του Μιλιτάο στην άμυνα, δεν πήρε καμία απάντηση από τους παίκτες του Κάρλο Αντσελότι.

Ο Μόντριτς είχε δοκάρι, ο Μπενζεμά προσπάθησε να βρει την αντίπαλη εστία, όμως, το 1-0 παρέμεινε και έτσι η Ρεάλ υπέστη ήττα με την έλευση του 2022.

Το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα στο πρώτο ματς του έτους για την ομάδα έρχεται έπειτα από ένα εξαιρετικό 2021 σε επίπεδο πρωταθλήματος.

Το κλαμπ της Μαδρίτης είχε ηττηθεί μόλις δυο φορές στην LaLiga μέσα στο 2021 και την τελευταία φορά που είχε φύγει από το γήπεδο δίχως να έχει πάρει τίποτα, ήταν τον Οκτώβρη.

Η επίδοση των δυο ηττών μέσα στο ημερολογιακό έτος ήταν η καλύτερη της περασμένης χρονιάς στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τώρα η Ρεάλ βρέθηκε προ μεγάλης εκπλήξεως...

