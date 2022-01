Μπαρτσελόνα: Η σωτήρια απόκρουση του Τερ Στέγκεν στις καθυστερήσεις (vid)

Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν έκανε απίθανη – αλλά και αρκετά τυχερή – επέμβαση στις καθυστερήσεις της νίκης (1-0) της Μπαρτσελόνα επί της Μαγιόρκα απλώνοντας το δεξί του χέρι και... ελπίζοντας να βρει τη μπάλα.

Οι «μπλαουγκράνα» παρά το γεγονός πως είχαν περί τα 15 κρούσματα κορονοϊού και η κατάσταση είχε γίνει απελπιστικά κακή στην προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής, κατάφεραν να ξεκινήσουν το έτος με νίκη, παίρνοντας το 1-0 στην έδρα της Μαγιόρκα.

Ο Λουκ Ντε Γιόνγκ ήταν ο σκόρερ της αναμέτρησης, έχοντας μάλιστα πετύχει και δυο φορές το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο, ο Τερ Στέγκεν πιστώνεται μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας των Καταλανών.

Στις καθυστερήσεις και με αντίπαλο από το δεύτερο δοκάρι να κάνει μονοκόματο σουτ έπειτα από γέμισμα προς το σημείο, ο πορτιέρε της Μπαρτσελόνα άπλωσε το δεξί χέρι, ευτυχώς για εκείνον βρήκε τη μπάλα και έκανε την σωτήρια επέμβαση για να διατηρηθεί το 1-0.

