Ατλέτικο Μαδρίτης: Κανονικά στον πάγκο ο Σιμεόνε παρότι είχε βρεθεί θετικός στον Covid

Κανονικά στην άκρη του πάγκου ο Ντιέγκο Σιμεόνε, στο πρώτο παιχνίδι της Ατλέτικο για τη νέα χρονιά, παρότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Στις 30 Δεκεμβρίου, η Ατλέτικο Μαδρίτης, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, γνωστοποίησε ότι τέσσερα μέλη της ομάδας, τρεις ποδοσφαιριστές (Γκριεζμάν, Κόκε, Φέλιξ) και ο Ντιέγκο Σιμεόνε, ανιχνεύθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Το μεσημέρι της Κυριακής (02/01), οι Μαδριλένοι ανακοίνωσαν ότι ο Αργεντινός κόουτς θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο της ομάδας στο πρώτο παιχνίδι για τη νέα χρόνια, κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο, διευκρινίζοντας ότι πήρε σχετική άδεια τόσο από τη διοργανώτρια αρχή, όσο και από το Υπουργείο Υγείας.

Simeone will be on the Wanda Metropolitano touchline today after receiving authorisation from LaLiga.