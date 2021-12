Μπαρτσελόνα: «Κλείνει» το ανερχόμενο αστέρι της Άιντραχτ, Φάμπιο Μπλάνκο (vid)

H Mπαρτσελόνα προχωράει μια σημαντική επένδυση για το μέλλον, καθώς είναι κοντά στην απόκτηση του 17χρονου εξτρέμ της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Φάμπιο Μπλάνκο.

Η Μπαρτσελόνα προετοιμάζεται ενόψει του μεταγραφικού παζαριού του Ιανουαρίου με στόχο την ενίσχυση της ομάδας και τσεκάρει περιπτώσεις τόσο έτοιμων ποδοσφαιριστών, όσο και νεαρών ταλέντων με προοπτική την εξέλιξη τους και την αγωνιστική τους αξιοποίηση στο μέλλον.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει η περίπτωση του Φάμπιο Μπλάνκο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι «Μπλαουκράνα» είναι κοντά στην απόκτηση του 17χρονου Ισπανού εξτρέμ της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Οι «Αετοί» πέτυχαν διάνα με την απόκτηση του Μπλάνκο, τον οποίον απέκτησαν το περασμένο καλοκαίρι και τώρα θα τον πουλήσουν στη Μπαρτσελόνα.

Ο νεαρός ακραίος επιθετικός αγωνίστηκε οκτώ φορές τη τρέχουσα σεζόν με την Κ19 της Άιντραχτ, έχοντας απολογισμό δύο γκολ και μία ασίστ. Η συμφωνία αναμένεται να «σφραγιστεί» τον Ιανουάριο, ο Μπλάνκο θα ξεκινήσει στη Β' ομάδα της Μπαρτσελόνα και από εκεί και πέρα θα τον κρίνει ο Τσάβι για το πότε θα είναι έτοιμος να ενσωματωθεί στη πρώτη ομάδα των Καταλανών.

Barcelona are set to sign the 17 year old winger Fabio Blanco from Eintracht Frankfurt. Deal confirmed - he’s gonna sign until June 2024 as reported by @tjuanmarti @albert_roge. 🤝🇪🇸 #FCB



The deal will be completed in January and not in the summer. Paperworks ready to be signed.