Μιλιτάο: Έμαθε πως θα γίνει πατέρας μέσω βιντεοκλήσης και δεν... πίστευε τη σύντροφο του! (vid)

H σύντροφος του Έντερ Μιλιτάο, αποκάλυψε στον Βραζιλιάνο πως θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά και ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης δεν τη πίστεψε μέχρι να δει το τεστ εγκυμοσύνης.

Ο Έντερ Μιλιτάο και η σύντροφος του Καρολάιν Λίμα δέχθηκαν το καλύτερο... Χριστουγεννιάτικο δώρο της ζωής τους και αυτό δεν ήταν άλλο από ένα θετικό τεστ εγκυμοσύνης!

Η Bραζιλιάνα Influencer επέλεξε να αποκαλύψει στον διεθνή στόπερ της «Σελεσάο» την εγκυμοσύνη της μέσω βιντεοκλήσης και η αντίδραση του συντρόφου της σίγουρα δεν ήταν η αναμενόμενη. Η Λίμα ρώτησε τον Μιλιτάο ποιο είναι το όνειρο του και ο... ανυποψίαστος αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης σκεφτόταν μόνο το ποδόσφαιρο, καθώς απάντησε «Να κατακτήσω το Παγκόσμιο Κύπελλο ή το Champions League».

Η Καρολάιν Λίμα έλυσε το μυστήριο και αποκάλυψε πως περιμένει τον καρπό του έρωτα τους, όμως ο Μιλιτάο στην αρχή δεν την πίστεψε! Η Βραζιλιάνα «κατέθεσε»... ακράδαντο στοιχείο και του έδειξε το τεστ εγκυμοσύνης με τον 23χρονο αμυντικό να συνειδοτοποιεί πως θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας.

- "What's your biggest dream?"

- "To have a son"

- "We are 3... baby, you will be a dad!"



