Φεράν Τόρες: Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόκτηση του Φεράν Τόρες από την Μπαρτσελόνα.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός μπορεί να έχει συμβόλαιο έως το 2025 με την Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο όπως φαίνεται θα αποχωρήσει νωρίτερα από το «Έτιχαντ» προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Οι δύο ομάδες τα έχουν βρει αντί του ποσού των 55 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ προβλέπονται άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή μπόνους.

Βέβαια, το μόνο που απομένει είναι το τυπικό κομμάτι, καθώς και ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει ανάψει το... πράσινο φως για την μεταγραφή του Τορές, τον οποίο δεν υπολογίζει ως βασικό. Ετσι, ο 21χρονος Ισπανός επιθετικός, ο οποίος θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο, θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή των «μπλαουγκράνα» για τη χειμερινή περίοδο.

