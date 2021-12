Τσάβι: Εμεινε ξύπνιος όλο το βράδυ και ξαναείδε ολόκληρο το παιχνίδι με την Σεβίλλη

Χωρίς ύπνο έμεινε ο Τσάβι μετά τον ισόπαλο (1-1) αγώνα με την Σεβίλλη, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει ότι η Μπαρτσελόνα δεν έφυγε νικήτρια από το «Σάντσεθ Πιθχουάν».

Η Μπαρτσελόνα, παρά το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο διάστημα αγωνιζόταν με αριθμητικό πλεονέκτημα, δεν κατάφερε να φύγει με το πολυπόθητο τρίποντο από την έδρα της Σεβίλλης και κατέκτησε μόνο τον βαθμό της ισοπαλίας.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Τσάβι έφτασε τους 28 βαθμούς και την 7η θέση, ούσα στο -15 από την πρωτοπόρο Ρεάλ.

Ο Ισπανός τεχνικός των «μπλαουγκράνα» πάντως μόνο ικανοποιημένος δεν έμεινε με το ισόπαλο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «AS», άργησε να επιστρέψει στο σπίτι του και όταν το έκανε αποφάσισε να δει από την αρχή το ματς με την Σεβίλλη, προκειμένου να αναλύσει τα λάθη τα οποία κόστισαν στην ομάδα του να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Ο 41χρονος τεχνικός ήταν τόσο αφοσιωμένος στη δουλειά και στη βιντεοανάλυση που έκανε, με αποτέλεσμα να κοιμηθεί στις 8:00 το πρωί...

❗Xavi did not sleep yesterday. He reached home at 4 in the morning and decided to watch the entire Sevilla game again and slept around 8am.



• He was happy with the team's image, but annoyed because he thought they deserved to win.#FCB 🇪🇸👥



