Σεβίλλη - Μπαρτσελόνα: Η αποβολή του Κουντέ που πέταξε τη μπάλα στο πρόσωπο του Ζόρντι Άλμπα (vid)

Ο Κουντέ έχασε την ψυχραιμία και το καθαρό του μυαλό και πέταξε τη μπάλα στο πρόσωπο του Ζόρντι Άλμπα, με αποτέλεσμα ν' αποβληθεί αμέσως από τον ρέφερι στο ισόπαλο (1-1) ματς της Σεβίλλης με την Μπαρτσελόνα.

Οι «μπλαουγκράνα» ναι μεν κρατήθηκαν όρθιοι στην Ανδαλουσία καταφέρνοντας να πάρουν έναν βαθμό, ωστόσο, το αποτέλεσμα της αναμέτρησης με την Σεβίλλη φυσικά χαροποίησε την Ρεάλ Μαδρίτης για την απόσταση που έχει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της LaLiga.

Ο Κουντέ στο ματς της Τρίτης έχοντας δεχθεί πίεση την οποία θεώρησε υπερβολική στη γραμμή του πλάγιου άουτ, πέταξε τη μπάλα στο πρόσωπο του Ζόρντι Άλμπα και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα του ρέφερι στο 64ο λεπτό.

Η Μπαρτσελόνα δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα για να πάρει τη νίκη, έχοντας ισοφαρίσει με τον Αραούχο στο 45' και έτσι το ματς ολοκληρώθηκε στην ισοπαλία.

🎥 | This is how Jules Kounde got his red card tonight v Barcelona 😂😂😂#SevillaBarca pic.twitter.com/j9Gr36SxZu