Σεβίλλη - Μπαρτσελόνα: Πανέξυπνη κομπίνα σε κόρνερ και... 1-0 με Πάπου Γκόμεζ (vid)

Τον δρόμο προς τα δίχτυα της Μπαρτσελόνα βρήκε η Σεβίλλη, η οποία άνοιξε το σκορ στο 32΄με υπέροχο τέρμα του Παπού Γκόμεζ.

Μια κομπίνα στάθηκε αρκετή για τη Σεβίλλη να ανοίξει το σκορ στο κρίσιμο ραντεβού απέναντι στη Μπαρτσελόνα. Έχοντας ρίξει προειδοποιητική βολή με το ακυρωμένο γκολ του Ράφα Μιρ (23΄), οι Ανδαλουσιανοί δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι και πήραν το προβάδισμα εννιά λεπτά αργότερα.

Ο Ράκιτιτς εκτέλεσε πανέξυπνα το κόρνερ με πάσα στην καρδιά της περιοχής, ο Πάπου Γκόμεζ έπιασε στον ύπνο την άμυνα των Καταλανών και με υπέροχο τελείωμα έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Τερ Στέγκεν για το 1-0.

GOOOOOAAALL Scores First one for Sevilla against Barcelona



