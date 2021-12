Μπαρτσελόνα: Προσφέρει στον Γκάβι πενταετές συμβόλαιο

Να «δέσει» για τα επόμενα πέντε χρόνια στο «Καμπ Νόου» τον Γκάβι, είναι διατεθειμένη η Μπαρτσελόνα.

Ενας εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης με την Έλτσε ήταν ο Γκάβι, ο οποίος κατάφερε να πετύχει το παρθενικό του τέρμα με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» και μάλιστα με υπέροχο τρόπο που θύμισε... Μέσι.

Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα βλέπουν σ' εκείνον κάτι από... Τσάβι και θεωρούν ότι είναι η ελπίδα που έχει η ομάδα για να δώσει συνέχεια σε αυτό το μοντέλο παιχνιδιού που παίζει.

Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το 2023 και στόχο της διοίκησης των Καταλανών είναι η επέκταση της συμφωνίας τους για τα επόμενα πέντε χρόνια με τις απολαβές του να αυξάνονται σεζόν με τη σεζόν. Μάλιστα, σύμφωνα και με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να του αφαιρέσει τη ρήτρα των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Είναι θέμα χρόνου προκειμένου οι δύο πλευρές να μπουν στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων και στο τέλος ο Γκάβι να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την ομάδα του.

Gavi’s new contract with Barcelona will be for five years and salary increasing from season to season. The current release clause for €50m will be removed. 🔴⏳ #FCB



It’s matter of time to discuss final details and then enter into the ‘contract signing stage’. Step by step. https://t.co/LnmFoFlChe