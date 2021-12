Λεβάντε - Βαλένθια 3-4: Ματσάρα, ανατροπή κι απόδραση... Ευρώπης οι Νυχτερίδες (vid)

Με πρωταγωνιστές και σκόρερ τους Γκέδες-Σολέρ, η Βαλένθια γύρισε το γεμάτο ντέρμπι κόντρα στην ουραγό Λεβάντε από το 2-0 σε 3-4 και πλησίασε στο -2 από την τετράδα!

Η Βαλένθια διανύει το καλύτερο διάστημά της στη φετινή σεζόν και έχει επιστρέψει σε σενάρια ευρωπαϊκής εξόδου. Μετά από τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες στα τελευταία έξι ματς πρωταθλήματος, οι Νυχτερίδες πήραν και το τοπικό ντέρμπι στην έδρα της ουραγού Λεβάντε, σε ένα γεμάτο ματς με επτά γκολ και μια σπουδαία ανατροπή που τους οδήγησε στο -2 από την πρώτη τετράδα!

Παρά το ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 από το 24' χάρη στα γκολ των Καμπάνια και Μάρτι, η ομάδα του Χοσέ Μπορδάλας έκαναν τρομερό comeback, αρχής γενομένης από το γκολ του Γκέδες στο 44'. Ο Σολέρ ισοφάρισε με πέναλτι στο 50' και στο 72' έλαβε την ασίστ από τον Πορτογάλο για το 2-3, με τον τελευταίο να βάζει και... κερασάκι στην τούρτα, γράφοντας το 2-4 στο 85'!

Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν κάτι περισσότερο από το να μειώσουν με τον Μπάρντι στο 90+1' (δεύτερο σερί ματς που χάνουν με 4-3) κι έμειναν έτσι χωρίς νίκη στη La Liga για 26ο σερί παιχνίδι, αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος τρόπος για να ηττηθούν...

Et c'est le doublé de Gonçalo Guedes avec ce but EXCEPTIONNEL !!!

Avec ce doublé et une passe décisive, l'attaquant portugais aide Valence à l'emporter 4 à 3 face à Levante.pic.twitter.com/AeLFAsfmB0