Γκάβι: Με το γκολ αλά Μέσι έγινε ο νεότερος σκόρερ στην Ευρώπη τη φετινή σεζόν (vid)

Σε ηλικία 17 ετών και 135 ημερών, ο Γκάβι σκόραρε το παρθενικό του τέρμα με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα κι έγινε ο νεότερος σκόρερ στην Ευρώπη, προσπερνώντας μάλιστα και τον Λιονέλ Μέσι.

Η Μπαρτσελόνα με το «νέο αίμα» στην ενδεκάδα της, κατάφερε να κατακτήσει σπουδαίο τρίποντο, επικρατώντας με 3-2 της Έλτσε. Ενας εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης ήταν ο Γκάβι, ο οποίος κατάφερε να πετύχει το παρθενικό του τέρμα με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» και μάλιστα με υπέροχο τρόπο.

Συγκεκριμένα, ο 17χρονος άσος χρειάστηκε να περάσει αρκετούς αντιπάλους του προτού πλασάρει στη γωνία. Ενα γκολ το οποίο θύμισε... Μέσι.

Η 18η Δεκεμβρίου του 2021, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό του Γκάβι ο οποίος έχει αρχίσει και ξεδιπλώνει το ταλέντο του στο χορτάρι. Με το γκολ που πέτυχε απέναντι στην Έλτσε, έγινε ο νεότερος σκόρερ στην Ευρώπη σε ηλικία 17 ετών και 135 ημερών, προσπερνώντας τους Μοχάμεντ Αλι Τσο της Ανζέ (17 ετών και 222 ημερών), Σιμουανιά Ουγκοσουκβού της Ρεν (17 ετών και 254 ημερών), Τζουντ Μπέλινγχαμ της Ντόρτμουντ (18 ετών και 59 ημερών) και τον Ουάχιντ Φάγκιρ της Στουτγκάρδης (18 ετών και 87 ημερών).

Εκτός από αυτό, ο Ισπανός χαφ ξεπέρασε και το ρεκόρ που είχε θέσει ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος είχε σκοράρει το πρώτο του τέρμα με τους Καταλανούς, σε ηλικία 17 ετών και 331 ημερών.

5 - Youngest goalscorers in top five European leagues this season:



🇪🇸 Gavi – 17 years, 135 days

🇫🇷 Mohamed-Ali Cho – 17 years, 222 days

🇫🇷 Lesley Ugochukwy – 17 years, 254 days

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham – 18 years, 59 days

🇩🇰 Wahidullah Faghir – 18 years, 87 days



