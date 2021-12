Μπαρτσελόνα: Ο Πικέ δεν σκέφτεται να αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν και θέλει να συνεχίσει στην Μπαρτσελόνα

Καμία σκέψη απόσυρσης από την ενεργό δράση δεν περνάει από το μυαλό του Ζεράρ Πικέ.

Το τελευταίο διάστημα, κυκλοφόρησαν αρκετά δημοσιεύματα στην Ισπανία περί απόσυρσης του Ζεράρ Πικέ από το ποδόσφαιρο. Ο έμπειρος στόπερ δεσμεύεται μεν με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024, ωστόσο σύμφωνα φαινόταν ότι είχε πάρει την απόφαση για να κρεμάσει νωρίτερα τα παπούτσια του, έχοντας μάλιστα διαμηνύσει τις προθέσεις του τόσο στον πρόεδρο όσο και στον προπονητή της Μπαρτσελόνα.

Παρ' όλα αυτά, νέο δημοσίευμα, αυτή τη φορά από την «Sport», αναφέρει ότι ο 34χρονος Ισπανός αμυντικός δεν έχει τέτοιες σκέψεις και πως επιθυμία του είναι να συνεχίσει στους «μπλαουγκράνα», τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του συμβολαίου του.

Ο Πικέ υπηρετεί εδώ και 13 χρόνια τους Καταλανούς, έχοντας καταγράψει 585 συμμετοχές, με απολογισμό 52 τέρματα και 13 ασίστ.

