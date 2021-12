Μπαρτσελόνα: Στο «Καμπ Νόου» ο Γκουαρδιόλα για το «αντίο» του Αγουέρο (vid)

Στο «Καμπ Νόου» βρίσκεται ο Πεπ Γκουαρδιόλα, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την συνέντευξη Τύπου του πρώην ποδοσφαιριστή του, Σέρχιο Αγουέρο.

O θρύλος της Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την απόσυρσή του, σε συνέντευξη Τύπου της Μπαρτσελόνα το μεσημέρι της Τετάρτης (15/12).

Οι ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε πριν από μερικές ημέρες έδειξαν τελικά αυτό που κανένας δεν ήθελε να ακούσει. Καρδιακή αρρυθμία και η συνέχεια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο ήταν αδύνατη, από ιατρική σκοπιά.

Γι' αυτό και ο Αργεντινός άσος, πήρε την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής του, να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, σε ηλικία 33 ετών και μετά από 16 χρόνια επαγγελματικής καριέρας.

Στο «Καμπ Νόου» βρίσκονται όλοι οι συμπαίκτες του, ο προπονητής του Τσάβι, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα αλλά και ο πρώην τεχνικός του στη Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα.

Οι δυο τους πέρασαν πολλά στο «Έτιχαντ», με τον Αγουέρο να αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Καταλανού προπονητή για μια πενταετία και αγωνίστηκε σε 182 παιχνίδια, σκοράροντας 127 γκολ.

