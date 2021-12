Ο Βινίσιους που έγινε... Μπαπέ και οι 94 οπαδοί της Ατλέτικο: Πήγαμε στο νέο «Μπερναμπέου» για το ντέρμπι της Μαδρίτης

Πόσο κόστιζαν τα εισιτήρια, πότε θα είναι έτοιμο, τι έκαναν οι 94 οπαδοί της Ατλέτικο. Το Gazzetta ήταν στο ντέρμπι της Μαδρίτης.

Γράφει από την Μαδρίτη, ο Πάνος Κωστόπουλος

Το ντέρμπι μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Ατλέτικο όδευε προς τη λήξη του όταν ο 36χρονος Λούκα Μόντριτς ανάγκασε το Μπερναμπέου να σηκωθεί στο πόδι για να τον αποθεώσει. Με μια ενέργεια αυτοθυσίας, ο Κροάτης μέσος ανέκοψε την επίθεση της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε, που στεκόταν στη γραμμή του πλαγίου, ανήμπορος να αντιδράσει. Φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ο Μόντριτς πραγματοποίησε μια ακόμα αριστουργηματική εμφάνιση τη φετινή σεζόν, στέλνοντας το μήνυμά του προς τα επίσημα του γηπέδου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ισπανικού τύπου, ο Μόντριτς έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει στους Μερένγκες και τη νέα χρονιά για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή πιστεύει ότι έχει πολλά ακόμα να δώσει παρά την ηλικία του, κάτι που φαίνεται φέτος μέσα στο γήπεδο.

Δεύτερον, γιατί θέλει να είναι ένας από τους τυχερούς που θα μπορέσει να πατήσει το γρασίδι του νέου, φαντασμαγορικού, Μπερναμπέου όταν ολοκληρωθούν τα έργα τη νέα σεζόν.

Το μεγαλεπήβολο σχέδιο του Φλορεντίνο Πέρεθ έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Μετά από ενάμιση χρόνο «εξορίας» στο βοηθητικό γήπεδο Αλφρέδο Ντι Στέφανο εν μέσω πανδημίας, η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στο νέο της σπίτι και ο αγώνας της Κυριακής ήταν το πρώτο ντέρμπι που φιλοξένησε το Μπερναμπέου, στο οποίο τα έργα συνεχίζονται με ακατάπαυστους ρυθμούς.

Η επίσημη χωρητικότητα του γηπέδου αναμένεται να ξεπερνάει τους 82,000 θεατές, αλλά μόνο 51,024 φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν στο ντέρμπι της Μαδρίτης καθώς μεγάλο μέρος του κάτω διαζώματος είναι κλειστό λόγω των έργων που πραγματοποιούνται κάτω από τις κερκίδες.

Εκεί ακριβώς είναι που οι υπεύθυνοι των εργασιών έχουν προβλέψει την κατασκευή ενός ειδικού υπόγειου χώρου στον οποίο θα αποθηκεύετε το γρασίδι όταν το γήπεδο θα χρησιμοποιείται για άλλες εκδηλώσεις.

Με απλά λόγια, το όνειρο του Πέρεθ είναι να δει την ομάδα μπάσκετ να παίζει έναν αγώνα Ευρωλίγκας στο Μπερναμπέου την Τετάρτη, τους Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς να αγωνίζονται μπροστά σε 80,000 φίλους του NFL την Πέμπτη και τη Ρεάλ Μαδρίτης να φιλοξενεί τη Μπαρτσελόνα για το Κλάσικο την Κυριακή.

Το νέο Μπερναμπέου θα είναι ένα γήπεδο που θα λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο και τα οικονομικά οφέλη που θα προσφέρει στη Ρεάλ Μαδρίτης δυνητικά θα μετατρέψουν το κλάμπ στον μεγαλύτερο αθλητικό οργανισμό του κόσμου.

«Το στάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου θα είναι ένα αρχιτεκτονικό σύμβολο, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες κάθε μέρα του χρόνου,» δήλωσε ο Πέρεθ τον Νοέμβρη.

«Έχει ήδη σημειωθεί θεαματική πρόοδος στα έργα αυτή τη στιγμή. Η τοποθέτηση των σταθερών πλακών οροφής έχει ολοκληρωθεί. Η κατεδάφιση της πρόσοψης και οι εργασίες στους πύργους έχουν ξεκινήσει. Η πλατεία Πάδρε Νταρμιάν ανακαινίζεται. Η νέα πρόσβαση στο γήπεδο ολοκληρώθηκε, μέσω του οποίας θα υπάρχουν μονοπάτια για είσοδο από την ανατολική πλευρά.»

Ο Πέρεθ δε δίστασε να τονίσει ότι το νέο Μπερναμπέου θα είναι «το καμάρι της πόλης της Μαδρίτης», αλλά οι 94 οπαδοί της Ατλέτικο, που πήραν τις θέσεις τους στο πάνω διάζωμα του γηπέδου για το ντέρμπι με τη μισητή αντίπαλο, δύσκολα θα συμφωνήσουν με αυτή τη δήλωση.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν αυτό που απέτρεψε τους οπαδούς της Ατλέτικο να παρευρεθούν στο Μπερναμπέου είναι τα 95 ευρώ που έπρεπε να πληρώσουν για ένα εισιτήριο ή η μέτρια πορεία της ομάδας αυτή τη σεζόν, αλλά την ίδια στιγμή οι αντίπαλοί τους φαίνονταν να το διασκεδάζουν στο απέναντι πέταλο.

Οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης συγκεντρώθηκαν από νωρίς έξω από το γήπεδο με πανό, πλακάτ, σημαίες και καπνογόνα για να ωθήσουν την ομάδα τους σε μια νίκη που δεν τους εξασφαλίζει μαθηματικά το πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα τους φέρνει πολύ κοντά στην κατάκτησή του.

