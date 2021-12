Λουίς Σουάρες – Αλάμπα: Από την ένταση και το χτύπημα στο χέρι, στις κάρτες και την αγκαλιά (vid)

Από τον καυγά τους και το «μη με ακουμπάς» του Νταβίντ Αλάμπα, στο ξεκαθάρισμα και την αγκαλιά στο φινάλε. Μαζί με τον Λουίς Σουάρες, οι δυο τους άφησαν μόνο στο γήπεδο την κόντρα τους.

Η Ρεάλ πήρε το μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης με το τελικό 2-0 που διαμορφώθηκε με τα γκολ των Μπενζεμά και Ασένσιο το βράδυ της Κυριακής, με τους «μερένγκες» να παραμένουν αήττητοι γι' ακόμα ένα ματς πρωταθλήματος κόντρα στους «ροχιμπλάνκος».

Οι Αλάμπα και Σουάρες είχαν έντονη λογομαχία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τον Αυστριακό αμυντικό να κατεβάζει το χέρι του Ουρουγουανού με δύναμη όταν τον ακούμπησε και τους δυο τους να παίρνουν κίτρινη κάρτα.

Ο επιθετικός της Ατλέτικο εκνευρίστηκε με την απόφαση του ρέφερι, θέλησε αμέσως να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με τον Αλάμπα και στο φινάλε οι δυο τους έδωσαν μια μεγάλη αγκαλιά, αφήνοντας την ένταση στα λεπτά που διήρκησε το ποδοσφαιρικό παιχνίδι.

David Alaba to Luis Suárez: ''La concha de tu madre.''



They hug after the match. #RealMadridAtleti pic.twitter.com/ChvxzDinZ5