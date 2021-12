Οσασούνα - Μπαρτσελόνα 2-2: Ποιο Champions League; Έτσι ούτε... Europa League δεν βγαίνει η Μπαρτσελόνα! (vids)

Νέο στραβοπάτημα της Μπαρτσελόνα η οποία, παρ’ ότι προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ, έμεινε στο 2-2 με την Οσασούνα στην Παμπλόνα και βλέπει το ευρωπαϊκό εισιτήριο να απομακρύνεται όλο και πιο επικίνδυνα. Όχι απλώς η τετράδα της La Liga, αλλά (προς το παρόν) μέχρι και η εξάδα...

Η Μπαρτσελόνα είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει λείψει ούτε μια σεζόν από τα ευρωπαϊκά κύπελλα. Φέτος, όμως, φλερτάρει επικίνδυνα με το να σπάσει και αυτό το ρεκόρ, αν συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό (μη) συγκομιδής βαθμών.

Παρ’ ότι προηγήθηκαν δύο φορές στο σκορ, οι Μπλαουγκράνα έμειναν εντέλει στο 2-2 με την Οσασούνα στην Παμπλόνα, όντες στην όγδοη θέση της La Liga, στο -5 από την πρώτη τετράδα και στο -3 από την πρώτη εξάδα.

Ο Τσάβι, χωρίς Μέμφις Ντεπάι, Ανσού Φατί, Πέδρι και Τζόρντι Άλμπα στην διάθεσή του, επέλεξε εκ νέου άμυνα με τρία στόπερ, δίνοντας στον Σαμουέλ Ουμτιτί τα πρώτα του λεπτά στη φετινή σεζόν, στο πλευρό των Ζεράρ Πικέ και Ρόναλντ Αραούχο.

Σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι με λίγες φάσεις εκατέρωθεν, οι Μπλαουγκράνα ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη τους σημαντική ευκαιρία, όταν ο 17χρονος Γκάβι βρήκε με πολύ ωραία μπαλιά τον 19χρονο Νίκο ο οποίος, σπάζοντας οριακά το οφσάιντ, νίκησε από κοντά τον Σέρχιο Ερέρα (12’).

