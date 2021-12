Τσάβι: «Υπάρχει ψυχολογικό πρόβλημα στην Μπαρτσελόνα (vid)

Η Μπαρτσελόνα θα πρέπει να αποβάλει από πάνω της τον μανδύα της αρνητικότητας και να ενισχυθεί με συναισθήματα αυτοπεποίθησης, σύμφωνα με τον προπονητή της Τσάβι.

Η έλευση του Τσάβι δεν έφερε και την άνοιξη στην Μπαρτσελόνα. Πριν από μερικές ημέρες γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό από το Champions League, έπειτα από 21 χρόνια, μετά την βαριά ήττα με 3-0 από την Μπάγερν και πλέον θα αγωνίζεται στο Europa League.

Πάντως ενόψει του αποψινού (12/12, 17:15) αγώνα με την Οσασούνα, ο Τσάβι θέλησε να τονώσει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του, προκειμένου να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι «μπλαουγκράνα» είναι ικανοί για μεγάλα πράγματα και διεκδίκηση τίτλων.

«Είναι περισσότερο ένα ψυχολογικό ζήτημα παρά ποδοσφαιρικό. Οι παίκτες πρέπει να το πιστέψουν και αυτή είναι η δουλειά μου. Τους ενθαρρύνουμε να τολμήσουν και να είναι γενναίοι. Στη Μπαρτσελόνα δεν αξίζει να παίζεις 6/10 ή 7/10. Πρέπει να στοχεύεις στην τελειότητα. Αυτό είναι που λείπει. Θάρρος, στοχεύοντας ψηλά και όχι χαμηλά γιατί αυτό δεν κάνει η Μπαρτσελόνα. Όντας γενναίοι και κατανοώντας το παιχνίδι, δεν είμαστε τόσο μακριά από αυτό που θέλουμε. Η ομάδα έχει το επίπεδο να ανταγωνιστεί και να κερδίσει τίτλους. Στο παιχνίδι της Μπάγερν υπήρχε επίσης μια ψυχολογική πτυχή, αλλά και ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι οι -παλιές- συνήθειες έχουν χαθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός των Καταλανών.

❝🔝❞ The best quotes from Xavi's pre-game press conference ahead of today's #OsasunaBarça pic.twitter.com/VsKMVT1t18