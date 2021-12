Ξεκινάει το ξεσκαρτάρισμα ο Τσάβι, στο «σφυρί» και ο Τερ Στέγκεν με τον Ντε Γιονγκ

Η Μπαρτσελόνα προχωράει σε ολικό «λίφτινγκ» του ρόστερ, μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, με τους Μαρκ Τερ Στέγκεν και Φράνκι Ντε Γιονγκ να βλέπουν την πόρτα της εξόδου.

Οι Μαρκ Τερ Στέγκεν και Φράνκι Ντε Γιονγκ ήταν δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχαστρο των οπαδών της Μπαρτσελόνα, για την κακή εμφάνιση που πραγματοποίησαν στο Μόναχο, απέναντι στη Μπάγερν.

Ιδιαίτερα ο Γερμανός πορτιέρε συγκέντρωσε τα περισσότερα αρνητικά σχόλια για τις κάκιστες τοποθετήσεις του, υπερασπιζόμενος την εστία της ομάδας και ειδικά για το γκολ που δέχθηκε από τον Σανέ. Από την άλλη, ο Ολλανδός μέσος δεν βοήθησε καθόλου την ομάδα του τόσο στο ανασταλτικό όσο και στο δημιουργικό κομμάτι.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «AS», οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με την απόδοση των δύο ποδοσφαιριστών και είναι αποφασισμένοι να τους θέσει προς πώληση, θεωρώντας πως ο κύκλος τους στην ομάδα έχει ολοκληρωθεί.

Μάλιστα, με δεδομένο ότι ο ισπανικός σύλλογος αντιμετωπίζει πολλά και οικονομικά προβλήματα, οι ιθύνοντες των Καταλανών θεωρούν πως με ενδεχόμενες πωλήσεις των Τερ Στέγκεν και Ντε Γιονγκ θα γεμίσουν και πάλι τα ταμεία τους. Ο Γερμανός πορτιέρε κοστολογείται στα 55 εκατομμύρια ευρώ και ο Ολλανδός μέσος στα 90 εκατομμύρια ευρώ.

Ακόμα και ο Τσάβι φέρεται να είναι θετικός στο ενδεχόμενο πώλησης τους, καθώς αμφότεροι δεν έχουν πείσει τον Ισπανό προπονητή ότι αξίζουν μία θέση στο ρόστερ της ομάδας.

Εκτός βέβαια από τους Τερ Στέγκεν και Ντε Γιονγκ η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να βγάλει στο «σφυρί» και τον Ντεστ για 30 εκατομμύρια ευρώ, σε μία προσπάθειας εκκαθάρισης του ρόστερ.

Xavi lectured the squad last night, saying 'some of you do not understand what it means to play for Barcelona'



Marc Andre Ter-Stegen, Frenkie De Jong and Sergino Dest are rumoured to be put on the transfer list in January.



The Xavi revolution has only begun 👀🆘 pic.twitter.com/ioSPW8N9w2