Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μιλιτάο σούταρε αντικείμενο που έπεσε από την εξέδρα (vid)

Έπαιξε άμυνα... ακόμα και στους πανηγυρισμούς της Ρεάλ ο Έντερ Μιλιτάο που ήταν εκπληκτικός στο 2-0 επί της Σοσιεδάδ και κλώτσησε... εν κινήσει ένα αντικείμενο που έπεσε από την εξέδρα.

Ο Μιλιτάο έπαιξε υπέροχη άμυνα στο ματς έπειτα από το οποίο η «βασίλισσα» αύξησε ακόμα περισσότερο την διαφορά της από την Ατλέτικο Μαδρίτης, με το σύνολο του Κάρλο Αντσελότι να πορεύεται ολοταχώς για την κατάκτηση της φετινής LaLiga και να χτίζει απόσταση ασφαλείας στην κορυφή.

Στους πανηγυρισμούς με τους συμπαίκτες του, ο Βραζιλιάνος αμυντικός είδε ένα από τα πολλά αντικείμενα που έπεφταν προς το μέρος των ποδοσφαιριστών από τις εξέδρες και πρόλαβε εν κινήσει να το σουτάρει για να το απομακρύνει από τους υπόλοιπους!

Militao is actually the best CB itw pic.twitter.com/c22VMVCgou