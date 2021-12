Βινίσιους: Μοιάζει ασταμάτητος, πετάει «φωτιές» και οδηγεί την Ρεάλ στην κορυφή (vids)

Στα 21 του χρόνια ο Βινίσιους δείχνει πιο ώριμος από ποτέ και χάρη στις εξαιρετικές εμφανίσεις και τα γκολ του οδηγεί την Ρεάλ στην κορυφή.

Η Ρεάλ κατάφερε να κατακτήσει ακόμα μία πολύτιμη νίκη, αυτή τη φορά με 2-0 από την Σοσιεδάδ και με αυτόν τον τρόπο να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας με 39 βαθμούς και παράλληλα να αυξήσει τη διαφορά στο +10 στη βαθμολογία από την τέταρτη πλέον Ατλέτικο.

Το τρίποντο απέναντι στην Σοσιεδάδ ήρθε έπειτα από τα γκολ των Βινίσιους και Γιόβιτς. Ναι μεν, ο Γερμανός επιθετικός βρήκε δίχτυα έπειτα από τον Φεβρουάριο του 2020, ωστόσο ο Βραζιλιάνος αστέρας έκλεψε γι' ακόμη μία φορά την παράσταση με την τρομερή εμφάνιση που πραγματοποίησε.

Με σπασμένα φρένα

Ο 21χρονος Βινίσιους αποτελεί τον πιο φορμαρισμένο ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης τη δεδομένη χρονική περίοδο. Σε 21 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί σε όλες τις διοργανώσεις έχει βρει 12 φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, μοιράζοντας μάλιστα και επτά ασίστ.

Vinicius Junior in 21/22:



21 games

68 take ons completed

48 chances created

12 goals

5 assists

2 penalties won



Safe to say that he is one of the best players in the world at the moment ⭐️ pic.twitter.com/v1SOmQMcqR December 4, 2021

Σκοράρει ένα γκολ ανά 88 λεπτά και είναι ο δεύτερος παίκτης των «μερένγκες» μαζί με τον Καρίμ Μπενζεμά με διψήφιο αριθμό τερμάτων τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα. Ο Γάλλος στράικερ μετράει 12 τέρματα στη La Liga, ενώ ο Βινίσιους έχει δύο λιγότερα. Με αυτόν τον τρόπο η Ρεάλ είναι και η μοναδική ομάδα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη, η οποία διαθέτει δύο παίκτες με περισσότερα από δέκα τέρματα ο καθένας.

Ο Βινίσιους ωστόσο είναι αυτός ο οποίος έχει κλέψει τις εντυπώσεις έως τώρα. Κόντρα στην Σοσιεδάδ άνοιξε με υπέροχο τρόπο το σκορ για την ομάδα του κι έγινε ο πρώτος παίκτης γεννημένος από το 2000 και μετά που φτάνει σε διψήφιο αριθμό τερμάτων σε μια σεζόν στην La Liga (δέκα), χωρίς καν να έχει συμπληρωθεί ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος.

10 - @realmadriden's Vinícius Júnior 🇧🇷 has scored 10 goals in 16 games in @LaLigaEN this season, becoming the first played born in 2000 or later to reach double figures for goals in the same season in the competition. Star. pic.twitter.com/veqzo7kHaG — OptaJose (@OptaJose) December 4, 2021

Το βράδυ του Σαββάτου (04/12) ήταν από τους πολυτιμότερους των Μαδριλένων έχοντας 68 επαφές με την μπάλα, τις περισσότερες στην αντίπαλη περιοχή από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή του αγώνα, εννέα κερδισμένες μονομαχίες, τα περισσότερα σουτ (5), εκ των οποίων τα τέσσερα βρήκαν στόχο, τρία κερδισμένα φάουλ και φυσικά ένα γκολ.

Vinícius Júnior’s game by numbers vs. Real Sociedad:



68 touches

9 touches in opp. box (most)

9 duels won

5 shots (most)

4 shots on target (most)

4 successful take-ons (most)

3 fouls won

1 goal



His 10th league goal of the season. ⚽️ pic.twitter.com/H0zlEjS7iK — Squawka Football (@Squawka) December 4, 2021

Ενα από τα στιγμιότυπα της εκπληκτικής εμφάνισης του κόντρα στην Σοσιεδάδ, ήταν και η απίστευτη ντρίμπλα στον αντίπαλό του, Μίκελ Ογιαρθάμπαλ. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός με ένα τρομερό τακουνάκι προσπέρασε τον 24χρονο Ισπανός άσο της Σοσιεδάδ, ο οποίος έμεινε άναυδος κι έχασε τη μονομαχία με τον Βινίσιους.

Η διάρκεια που έλειπε από τα παιχνίδια του

Όταν αποκτήθηκε το 2018 από την Φλαμένγκο, έναντι 46 εκατομμυρίων ευρώ, του μπήκε η «ταμπέλα» του συμπατριώτη του Νεϊμάρ, η οποία όπως φάνηκε αποδείχθηκε βαρίδι στα πόδια του παρά κάτι που θα του έδινε «φτερά». Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία δύο χρόνια, δεν είχε την βελτίωση που ενδεχομένως θα περίμεναν οι Μαδριλένοι.

Ωστόσο, τόσο η διοίκηση όσο και παλαιότερα ο Ζινεντίν Ζιντάν, δεν εγκατέλειψαν τις ελπίδες τους γι’ αυτόν και πίστευαν πως κάποια μέρα θα καταφέρει να ηγηθεί της ομάδας του. Τελικά, αυτή η μέρα μπορεί να άργησε μερικά χρόνια αλλά τελικά ήρθε σε ένα καθοριστικό σημείο για τον ίδιο αλλά και για την Ρεάλ που τον χρειαζόταν. Υπό την καθοδήγηση του Κάρλο Αντσελότι ο Βινίσιους λειτουργεί άψογα στον αγωνιστικό χώρο και οδηγεί την ομάδα του σε επιτυχίες.

Το «διαμαντάκι» που όλοι αποκαλούσαν πριν από μερικά χρόνια φαίνεται πως έχει ωριμάσει και είναι διατεθειμένο να κάνει τα πάντα για την «Βασίλισσα». Πλέον ως παίκτης της μετράει 26 γκολ και 30 ασίστ σε 139 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Απαντες στην Ρεάλ είναι σίγουροι για την αξία του παίκτη τους, ενώ και ο ίδιος γνωρίζει ότι εάν δουλέψει ακόμα πιο σκληρά το μέλλον του ανήκει.

Για πάντα στη Μαδρίτη

H Ρεάλ έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τον Βινίσιους για να ανανεώσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη συνεργασία τους. Μάλιστα, βασικός όρος των Μαδριλένων είναι να μπει ρήτρα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με την προηγούμενη να αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ.

Οπως αναφέρουν στην Ισπανία, το νέο συμβόλαιο του Βινίσιους με τους «μερένγκες» θα είναι μέχρι το 2028, με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ, κάτω από τους Μόντριτς και Μπενζεμά που λαμβάνουν 10 εκατομμύρια ευρώ.