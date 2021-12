Μπαρτσελόνα: Τα φετινά της νούμερα προκαλούν θλίψη και νέα αρνητικά ρεκόρ (vid)

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε νέα ήττα στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά από την Μπέτις και παράλληλα κατέγραψε αρνητικά ρεκόρ, τα οποία είχε να βιώσει αρκετά χρόνια.

Τελικά ο Τσάβι δεν έφερε την άνοιξη στην Μπαρτσελόνα. Τουλάχιστον για την ώρα, καθώς η ομάδα υπέστη νέα ήττα στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά από την Μπέτις με 1-0 και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα την αφήνει 16 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «μπλαουγκράνα» μετά το τέλος 16 αγωνιστικών μετράνε μόλις 23 βαθμούς. Ενα αρνητικό ρεκόρ το οποίο είχε να σημειωθεί εδώ και 18 χρόνια! Συγκεκριμένα, τελευταία φορά που η Μπαρτσελόνα συγκέντρωσε τόσους λίγους βαθμούς μετά από 16 αγώνες, ήταν τη σεζόν 2002-2003.

Barcelona are hard to watch right now 😫 23 points from 16 games is the club's lowest La Liga tally since 2002/03 🔽 #FCBarcelona #LaLiga pic.twitter.com/QrTzhZUbGd

Τότε, οι Καταλανοί είχαν ξεκινήσει με τον Λουίς φαν Χάαλ στον πάγκο, στη δεύτερη θητεία του, αλλά τελικά απολύθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Ράντομιρ Άντιτς, ο οποίος έφτασε στην έκτη θέση την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και προκρίθηκε στο Κύπελλο UΕFA.

Εκτός όμως από αυτό, η Μπαρτσελόνα κόντρα στην Μπέτις έμεινε «άσφαιρη» και σημείωσε ακόμη ένα αρνητικό ρεκόρ. Πλέον μετράει μόλις 23 τέρματα, ύστερα από 16 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, ενώ στην Ευρώπη η «ξηρασία» είναι πολύ πιο ανησυχητική με μόλις δύο γκολ σε πέντε αγώνες.

Τα 25 τέρματα σε πρωτάθλημα και Champions League, στην παρούσα φάση, είναι 19 λιγότερα από την περυσινή, όταν μετά από 20 αγώνες οι Καταλανοί είχαν 44 γκολ. Τα 23 τέρματα στη La Liga αποτελούν τη δεύτερη χειρότερη επίδοση της Μπαρτσελόνα στο σκοράρισμα, μετά τη σεζόν 2003-04. Από την άλλη, η πιο εντυπωσιακή τους επίδοση ήταν τη σεζόν 2011-12, όταν τότε είχαν βρει 58 φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα.

Τα γκολ της Μπαρτσελόνα μετά από 20 αγώνες

📊[OPTA] | Barcelona have scored only 23 goals after their first 15 LaLiga 2021/22, their lowest tally at this stage of the season since 2003/04 (19). pic.twitter.com/tRnxfIJ8P6