Φεράν Τόρες: Συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα για πενταετές συμβόλαιο και με λιγότερες απολαβές από την Σίτι

Ο Φεράν Τόρες φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για το πενταετές συμβόλαιο που του προσέφερε και μάλιστα με χαμηλότερες απολαβές από αυτές που έχει τώρα στην Μάντσεστερ Σίτι.

Το τελευταίο διάστημα ακουγόταν έντονα το όνομα του για την Μπαρτσελόνα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός μπορεί να έχει συμβόλαιο έως το 2025 με την Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο όπως φαίνεται δεν θέλει να το τιμήσει, ζητώντας εδώ και τώρα μεταγραφή στους «μπλαουγκράνα».

Ηδη μάλιστα φέρεται να έχει αποδεχθεί τους όρους που του πρότειναν οι ιθύνοντες της Μπαρτσελόνα. Αυτοί σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, είναι πενταετές συμβόλαιο και με απολαβές χαμηλότερες από αυτές που έχει αυτή τη στιγμή στην Μάντσεστερ Σίτι.

Το μόνο που απομένει είναι να ανάψει το «πράσινο φως» η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία πριν από μερικές ημέρες αρνήθηκε την τελευταία πρόταση της Μπαρτσελόνα. Από την πλευρά τους πάντως οι παραμένουν αισιόδοξοι για την μεταγραφή του Φεράν Τόρες και θεωρούν ότι τον Γενάρη θα καταφέρουν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

