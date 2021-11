Μπαρτσελόνα: Παραλίγο χοντρό επεισόδιο μεταξύ Τσάβι και Έμερι (vid)

Τσάβι και Ουνάι Έμερι λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια μετά το τέλος του αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Βιγιαρεάλ στο «Ελ Μαδριγάλ».

Η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε για πρώτη φορά την κατάκτηση των τριών βαθμών μακριά από το «Καμπ Νόου», επικρατώντας με 3-1 της Βιγιαρεάλ. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε στο -3 από την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 23 βαθμούς.

Ο αγώνας όμως είχε και «τρίτο ημίχρονο», στη φυσούνα του «Ελ Μαδριγάλ», στο οποίο συμμετείχαν οι προπονητές των δύο ομάδων. Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, Τσάβι Ερνάντες και Ουνάι Έμερι είχαν λεκτική μονομαχία και λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια.

Οπως αναφέρει η εφημερίδα «Sport», ξέσπασε καβγάς μεταξύ των δύο ανδρών, με τον Έμερι να είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος με τις διαιτητικές αποφάσεις και να λέει χαρακτηριστικά στον Τσάβι: «Σου κάνουν συνέχεια δώρα, πάντα το ίδιο συμβαίνει με σένα».

Η καταλανική εφημερίδα μάλιστα τονίζει ότι οι τόνοι θα είχαν ακόμα περισσότερο αν δεν ήταν άμεση η επέμβαση της αστυνομίας για να κρατήσει τους δύο προπονητές σε απόσταση.

Unai Emery failed to shake Hands with Xavi after the game due to over celebrating Xavi and his back room staff and Xavi upset about it pic.twitter.com/ITjCRgNDQK