Μπαρτσελόνα - Εσπανιόλ 1-0: Ανάσα για την Μπάρτσα χάρη στο άστρο του Τσάβι (vids)

Πολύ ζόρικη νίκη για την Μπαρτσελόνα στο ντεμπούτο του Τσάβι (1-0 την Εσπανιόλ), ο οποίος αρχίζει να αλλάζει πράγματα, αλλά έχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά του - Δύο δοκάρια και ακόμα δύο κλασικές ευκαιρίες για την εξαιρετική Εσπανιόλ

Κάθε αρχή και (πολύ) δύσκολη, όπως διαπίστωσε ο Τσάβι, στο ντεμπούτο του οποίου η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στις νίκες, αν και τα... χρειάστηκε για να λυγίσει την συμπολίτισσα Εσπανιόλ στο ντέρμπι της Βαρκελώνης (1-0), νίκη που την έφερε στην έκτη θέση της La Liga.

Ο θρυλικός Γιόχαν Κρόιφ είχε μείνει στην ιστορία (και) για τις «Κροϊφιές» του, επιλογές που έμοιαζαν ακατανόητες για τους απλούς... θνητούς, κάτι που συνηθίζει και ο Πεπ Γκουαρδιόλα με τις «Γκουαρδιολιές» του.

Ο Τσάβι επέλεξε, με το «καλημέρα» του ως προπονητής στη Μπάρτσα, να κάνει μια «Τσαβιά», ξεκινώντας τον Ιλίας Ακομάκ, έναν 17χρονο εξτρέμ μαρονικής καταγωγής της δεύτερης ομάδας, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με την πρώτη και μάλιστα ως βασικός.

Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν με 63% κατοχή της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο, την οποία όμως δεν μετουσίωσαν σε ευκαιρίες, με εξαίρεση ένα σουτ άουτ του Ακομάκ από το ύψος του πέναλτι (έδειξε πραγματάκια ο αγχωμένος πιτσιρικάς) και ένα μακρινό σουτ του Σέρχιο Μπουσκέτς, το οποίο απέκρουσε ο 40χρονος Ντιέγκο Λόπεθ.

Ο Τσάβι, ο οποίος απελευθέρωσε και προώθησε τον Φρένκι Ντε Γιονγκ, ζήτησε και πήρε από τους παίκτες του πίεση ψηλά (τρομερή η δουλειά του Νίκο), ανοιχτά εξτρέμ και διάθεση για γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και κάθετο παιχνίδι με κοντινούς συνδυασμούς, χωρίς πάντως να απειλήσει ουσιαστικά μια πολύ δεμένη Εσπανιόλ, όπως αυτή που έχει χτίσει ο Βιθέντε Μορένο.

Οι Περικίτος αντέξαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα την Μπλαουγκράνα πίεση και, μάλιστα, έχασαν την μεγάλη ευκαιρία στο φινάλε του πρώτου μέρους, όταν το πλασέ του Ραούλ ντε Τομάς από τα πλάγια κόντραρε στον Ζεράρ Πικέ και έφυγε ελάχιστα άουτ πάνω από την εστία του Μαρκ - Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Στην ανάπαυλα, ο Τσάβι έβγαλε τον τρακαρισμένο (αλλά πολλά υποσχόμενο) Ακομάκ και έβαλε στην θέση του τον επίσης πιτσιρικά, 19χρονο Μαροκινό Αμπντέ, αφού ελλείψει των τραυματιών Ανσού Φατί και Ουσμάν Ντεμπελέ, δεν έχει άλλα εξτρέμ στην διάθεσή του.

Ο Μέμφις Ντεπάι, ο οποίος κατ’ ανάγκη παίζει ως (κινητικό) σέντερ φορ ελλείψει Σέρχιο Αγουέρο και Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ, έκανε άμεσα την διαφορά, κερδίζοντας πέναλτι στο 46’ ύστερα από ανατροπή του Λεάντρο Καμπρέρα, ο οποίος πάντως ακούμπησε πρώτα την μπάλα, προτού πέσει ο Ολλανδός.

