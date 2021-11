Μπαρτσελόνα: «Καυτή» ατμόσφαιρα έξω από το «Καμπ Νοου» για το ντεμπούτο του Τσάβι

Ο κόσμος της Μπαρτσελόνα επεφύλασσε ξεχωριστή υποδοχή στον Τσάβι στην επιστροφή του στο «Καμπ Νόου».

Απόψε (20/11) είναι ιστορική βραδιά, καθώς στις 22:00 ο Τσάβι θα επιστρέψει στο «Καμπ Νοου» για να υπηρετήσει την αγαπημένη του Μπαρτσελόνα, αυτή τη φορά ως προπονητής.

Οι οπαδοί των «Μπλαουγκράνα» επεφύλασσαν μια τρομερή υποδοχή στο πουλμαν της Μπαρτσελόνα που έφτασε στο γήπεδο ενόψει τους Καταλανικού ντέρμπι κόντρα στην Εσπανιόλ και έβαλαν... φωτιά εξώ από το «Καμπ Νοου» προς τιμήν του αγαπημένου τους Τσάβι.

Η υποδοχή της αποστολής της Μπαρτσελόνα:

Live scenes outside the Camp Nou. Xavi's first game in charge of the club.



Unreal scenes. pic.twitter.com/hdSYAGCa9Q