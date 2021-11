Ρεάλ Μαδρίτης: Σοκαριστική καταγγελία για Μεντί, φέρεται να γρονθοκόπησε γυναίκα

Σοκαριστική καταγγελία εις βάρος του Φερλάν Μεντί της Ρεάλ, με τον παίκτη να κατηγορείται για άγρια βιαιοπραγία σε γυναίκα από το 2018! Φέρεται να την γρονθοκόπησε και να την κλώτσησε στο κεφάλι...

Ο Ρομέν Μολινά, Γάλλος δημοσιογράφος, αποκάλυψε ότι ο Φερλάν Μεντί, νυν ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, επιτέθηκε βίαια σε γυναίκα, σε περιστατικό που φέρεται να έχει καταγραφεί το 2018.

Σύμφωνα με τον Μολινά, ο Μεντί έδειξε τα γεννητικά του όργανα στην άτυχη γυναίκα, ενώ στην συνέχεια την γρονθοκόπησε, την έριξε στο έδαφος και την κλώτσησε στο κεφάλι.

Το θέμα πήρε διαστάσεις λόγω της φημολογίας που ξέσπασε περί της απουσίας του από την σημερινή (19/11) προπόνηση των «μερένγκες», ωστόσο, η Ρεάλ ανάρτησε φωτογραφία από το πρόγραμμα και έδειξε πως ο Μεντί ήταν παρών στο 2ο κομμάτι...

Μοναδικοι στο ιατρικό δελτίο οι Θεμπάγιος, Μπέιλ και Βαλβέρδε, κανένα σχόλιο από τη Ρεάλ για τον παίκτη ή την υπόθεση που ήρθε στην επιφάνεια.

According to journalist @Romain_Molina, Ferland Mendy punched a woman and kicked her head when she was on the ground, after showing her his genitals in 2018. pic.twitter.com/cKUF93RSv1 — 101 Great Goals (@101greatgoals) November 19, 2021

🚨| @Romain_Molina is an extremely reliable investigative journalist. His work in the past has helped expose corruption, sexual and physical abuse, and other serious crimes in the sports industry. His revelations about Ferland Mendy should be taken very seriously. #rmalive — Madrid Zone (@theMadridZone) November 19, 2021