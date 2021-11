Μπαρτσελόνα: Συμφώνησε και επιστρέφει ο Ντάνι Άλβες

Οριστικό deal ανάμεσα σε Ντάνι Άλβες και Μπαρτσελόνα, με τον Βραζιλιάνο να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με οψιόν ανανέωσης έως το 2023!

Συμφώνησε και επιστρέφει. Η μάζωξη της... παλιάς φρουράς στη Μπαρτσελόνα αρχίζει να παίρνει πλέον σάρκα και οστά, αφού μετά τον Τσάβι, οι Μπλαουγκράνα ολοκλήρωσαν το deal και με τον Ντάνι Άλβες που επιστρέφει άμεσα στην Βαρκελώνη για να τεθεί στη διάθεση του πρώην του συμπαίκτη.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια για την έναρξη της συνεργασίας τους, με τον Βραζιλιάνο να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ θα υπάρχει οψιόν ανανέωσης έως το 2023!

Κάπως έτσι ο παίκτης με τους περισσότερους συλλογικούς τίτλους στην ιστορία του αθλήματος ετοιμάζεται να γυρίσει στην Καταλονία έπειτα από μια πενταετία, κάτι που θα συμβεί και επίσημα μόλις η La Liga αποφασίσει να επικυρώσει τη συμφωνία.

Dani Alves back to Barcelona, here we go! He’s returning at Barça as free agent, just waiting for La Liga approval. Xavi wanted Dani Alves as new signing to help immediatly 🔵🔴🤝 #FCB Deal agreed on a one-season contract after direct contact with Alves’ camp today 🇧🇷 #DaniAlves pic.twitter.com/Ot4LKTDKz4

Dani Alves contract with Barcelona will include a clause to extend the deal until June 2023. The agreement has been reached and completed today - today’s time for paperworks. 🇧🇷🤝 #FCB



Both parties are waiting for La Liga to approve and then announce the deal. Matter of time. pic.twitter.com/UUiZpHQE1l