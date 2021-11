Φάτι: Ο αδερφός του αγωνίζεται αφιλοκερδώς στην ένατη κατηγορία Αγγλίας (vid)

Ο Μπραΐμα Φάτι, αδερφός του Ανσού, αγωνίζεται αφιλοκερδώς στην Μπιγκλσγουέϊντ Γιουνάιτεντ που βρίσκεται στην ένατη κατηγορία της Αγγλίας.

Ο Μπραΐμα Φάτι θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ηλικίας του. Ωστόσο, η πορεία στην ποδοσφαιρική του καριέρα, δεν είναι ανάλογη του αδερφού του Ανσού ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Πρόσφατα, ο 23χρονος κεντρικός μέσος τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος από τον Ανσού, έπαιξε όπως και ο μικρός στα τμήματα υποδομής Σεβίλλης και Μπαρτσελόνα, αλλά και σε μικρές καταλανικές ομάδες (Σαμπαντέλ, Βιλαφράνκα, Καλαόρα, Σανφελιουένκ) και την βελγική Πάτρο Έισντεν.

Το περασμένο καλοκαίρι συμφώνησε να αγωνιστεί στην δεύτερη ομάδα της πορτογαλικής Βιτόρια Γκιμαράες, η οποία παίρνει μέρος στην τρίτη κατηγορία. Ωστόσο, μαζί της δεν κατέγραψε καμία συμμετοχή κι έτσι οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ολοκληρώσουν πρόωρα τη συνεργασία τους.

Ο επόμενος σταθμός για τον Μπραΐμα Φάτι, δεν άργησε να βρεθεί, καθώς ο νεαρός άσος έδωσε τα χέρια με την Μπιγκλσγουέϊντ Γιουνάιτεντ που βρίσκεται στην ένατη κατηγορία της Αγγλίας. Το αξιοσημείωτο όμως της υπόθεσης είναι ότι συμφώνησε να βοηθήσει τη νέα του ομάδα, χωρίς να αμείβεται.

