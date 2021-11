«Γκάζια» Τσάβι στην πρώτη προπόνηση για το κάζο από την Θέλτα: «Δεν γίνεται να ισοφαριστήκατε»

Σε έντονο ύφος τα είπε ο Τσάβι με τους ποδοσφαιριστές του, για την εικόνα που παρουσίασε η Μπαρτσελόνα στον αγώνα με την Θέλτα.

Την περασμένη αγωνιστική η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε με 3-0 στο ημίχρονο, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τη Θέλτα στο Βίγκο, αφού ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Ιάγκο Άσπας. Αυτό ήταν και το τελευταίο παιχνίδι των «μπλαουγκράνα» πριν αναλάβει ο Τσάβι.

Ο 41χρονος Ισπανός προπονητής βρίσκεται πλέον στα ηνία του συλλόγου και πρωταρχικός του στόχος είναι να δημιουργήσει ξανά ένα σύνολο ποδοσφαιριστών που θα τα δίνει όλα μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο στον αγωνιστικό χώρο. Οπως φαίνεται βέβαια έχει αρκετή δουλειά να κάνει προκειμένου να πετύχει τον πολυπόθητο στόχο του και να βάλει ξανά τους «μπλαουγκράνα» στον δρόμο των επιτυχιών.

Στην πρώτη του προπόνηση, ως προπονητής πλέον, ο Τσάβι τα είπε σε έντονο ύφος με τους παίκτες του τονίζοντας τους ότι πρέπει να καταλάβουν πού βρίσκονται και ποια είναι η ευθύνη τους απέναντι στο κοινό της ομάδας. Οπως αναφέρει η «Sport», ο νεαρός προπονητής δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι οι Καταλανοί ήταν μπροστά στο σκορ κόντρα στη Θέλτα με τρία τέρματα διαφορά και στο τέλος έφυγαν μόνο με τον βαθμό της ισοπαλίας.

«Πρέπει να δώσετε πολλά περισσότερα. Κερδίζατε 3-0 στο ημίχρονο. Δεν γίνεται να ισοφαριστείτε σε αγώνα όταν έχετε τέτοια διαφορά. Είναι αδύνατον», φέρεται να είπε στους ποδοσφαιριστές του ο Τσάβι, σύμφωνα με το ισπανικό Μέσο.

