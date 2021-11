Τσάβι σε παίκτες: « Η Μπαρτσελόνα είναι πηγή υπερηφάνειας, θα πρέπει πάντα να παλεύει»

Ο Τσάβι έκανε την πρώτη του προπόνηση ως τεχνικός της Μπαρτσελόνα και στη συνέχεια έβγαλε την πρώτη του ομιλία στα αποδυτήρια, κάνοντας ειδική αναφορά στο παιχνίδι με τη Θέλτα στο Βίγκο.

Ο Τσάβι από τη Δευτέρα (8/11) είναι με κάθε επισημότητα ο νέος τεχνικός της Μπαρτσελόνα, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο με τους Καταλανούς μέχρι το 2024 και παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους του Τύπου.

Σήμερα (9/11) ο Ισπανός πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ως προπονητής των «Μπλαουγκράνα» αν και στο πρόγραμμα συμμετείχαν μόλις έξι παίκτες της πρώτης ομάδας, καθώς οι υπόλοιποι έχουν ενσωματωθεί με τις εθνικές τους ομάδες.

Ο Τσάβι μετά την προπόνηση έβγαλε την πρώτη του ομιλία στα αποδυτήρια θέλοντας να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές του, ενώ έκανε ειδική αναφορά στο παιχνίδι με τη Θέλτα στο Βίγκο, στο οποίο οι Καταλανοί «αυτοκτόνησαν» από το 0-3 και ισοφαρίστηκαν στο φινάλε του παιχνιδιού.

«Θα πρέπει να πιστεύετε στους ευατούς σας. Αυτό που συνέβη στο Βίγκο δεν πρέπει να ξαναγίνει. Θα πρέπει να είστε πάντα σε εγρήγορση, δεν μπορεί να πηγαίνετε στο ημίχρονο προηγούμενοι με 3-0 και να ισοφαρίζεστε στο δεύτερο. Η Μπαρτσελόνα είναι πηγή υπερηφάνειας και αυτή η ομάδα θα πρέπει πάντα να παλεύει», ανέφερε ο νέος προπονητής των «Μπλαουγκράνα».

