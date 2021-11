Τσάβι: Οι έξι αλλαγές του για να επαναφέρει την Μπαρτσελόνα στις επιτυχίες (vid)

Ο Τσάβι έχει σηκώσει μανίκια και είναι αποφασισμένος να βάλει ξανά την Μπαρτσελόνα στον δρόμο των επιτυχιών. Για να πετύχει τον στόχο του έχει ήδη εισηγηθεί τις πρώτες αλλαγές στους «μπλαουγκράνα».

Ο θρύλος των «μπλαουγκράνα» επέστρεψε σπίτι του, έπειτα από 17 χρόνια και 25 τίτλους με 767 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Ο Τσάβι υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Καταλανούς μέχρι το καλοκαίρι του 2024 και την Δευτέρα (08/11) παρουσιάστηκε κι επίσημα από την ομάδα.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο 41χρονος Ισπανός προπονητής παρουσιάστηκε αισιόδοξος πως με σκληρή δουλειά και σωστές επιλογές μπορεί να επαναφέρει την Μπαρτσελόνα στον δρόμο των επιτυχιών. Η αποφασιστικότητα και η θέλησή του είναι τόσο μεγάλη που πήγε στην πρώτη του προπόνηση δυόμιση ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της.

Ηδη πάντως έχει στο μυαλό του τις έξι πρώτες αλλαγές που πρόκειται να κάνει άμεσα στην ομάδα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εκπομπή «El Gran Debate», ο Τσάβι θέλει να σταματήσει τα ταξίδια του Πικέ για λόγους αναψυχής, ενώ επιθυμία του είναι οι ποδοσφαιριστές να περνάνε περισσότερες ώρες στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου και ταυτόχρονα να μην κάνουν μόνοι τους ατομικές προπονήσεις.

Μάλιστα, αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχει στους ποδοσφαιριστές ενώ του το αγωνιστικό στυλ που θέλει ο ίδιος για την ομάδα του δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Γεγονός που ενθουσιάζει τους φιλάθλους της ομάδας. Πέρα από όλα αυτά, ο Τσάβι θέλει να μπει κι ένα «φρένο» και στη χρήση των social media σε όλους τους παίκτες ανεξαιρέτως και να επικεντρώνονται περισσότερα στις ποδοσφαιρικές τους υποχρεώσεις.

🚨 Los 6 cambios que va a hacer Xavi en el @FCBarcelona_es



✈️ No más viajes Piqué

🥅 Más horas en la Ciudad Deportiva

🏋️🏽 No al entrenamiento personal

🏥 Renovación servicios médicos

✨ El estilo no se negocia

📲 Control de las redes sociales



