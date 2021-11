Εντέν Αζάρ: Ένας αρτίστας που τελικά ίσως να μην είναι για καλούπια (vids)

Στην Ισπανία το πήραν απόφαση. Η Ρεάλ δεν πρόκειται να τον δει ποτέ στα καλά του φεγγάρια. Πόση ευθύνη έχει, όμως, ο Εντέν Αζάρ για το γεγονός πως η μεταγραφή των ονείρων του πηγαίνει στα βράχια;

Ο Εντέν Αζάρ βρίσκεται σε ακόμα μια αποστολή της εθνικής ομάδας του Βελγίου για την τελευταία παρτίδα των αγώνων των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, σε απόλυτη αντίθεση με τη μηδαμινή προσφορά του στην Ρεάλ Μαδρίτης και τον ανύπαρκτο ρόλο που έχει στα πλάνα και του Κάρλο Αντσελότι τη φετινή σεζόν.

Ο ισπανικός Τύπος γι' ακόμα μια φορά ασχολήθηκε με την περίπτωση του Αζάρ και μάλιστα υπήρξαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ανοχή που έφτασε στο τέλος της σε ό,τι αφορά την Ρεάλ και την υπομονή που έκανε για να πάρει πράγματα από τον Βέλγο.

«Τα φταίει όλα η νοοτροπία του στις προπονήσεις...» ανέφερε δημοσιογράφος από την χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου και αυτό ίσως είναι το «κλειδί» για να δοθούν οι πιο ουσιαστικές απαντήσεις.

The best of Hazard that Real Madrid fans were able to see.



What could have been.



pic.twitter.com/6tNI2TeKds