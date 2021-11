Γκουαρδιόλα: «Αν η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για παίκτη μας μπορεί να τον αποκτήσει»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα άφησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο αποχώρησης παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι, με προορισμό την ελκυστική, όπως την χαρακτήρισε, Μπαρτσελόνα.

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα αποτελεί αδιαμφισβήτητα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της Μπαρτσελόνα, γι' αυτό και ένιωσε την ανάγκη να παραστεί στην παρουσίαση ενός παλιού του παίκτη, του Τσάβι.

Οπως ήταν λογικό ο Ισπανός προπονητής των «Πολιτών» ρωτήθηκε για την πρώην ομάδα του την Μπαρτσελόνα, τον Τσάβι, αλλά και για τα μεταγραφικά σενάρια τα οποία συνδέουν τον Ραχίμ Στέρλινγκ με τους «μπλαουγκράνα».

«Εάν η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για κάποιον από τους παίκτες μας, είμαι πεπεισμένος ότι μπορεί να τον αποκτήσει. Η Μπάρτσα συνεχίζει να είναι ένας ελκυστικός σύλλογος» ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια ρωτήθηκε για το αν γνωρίζει για το ενδιαφέρον των Καταλανών να αποκτήσει επιθετικό από την ομάδα του.

«Δεν διαθέτουμε επιθετικό, οπότε δεν ξέρω. Για τον Στέρλινγκ που με ρωτάτε δεν έχω καμία ιδέα, δεν γνωρίζω τίποτα. Οχι ότι θα σας έλεγα κι αν γνώριζα...».

