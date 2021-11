Τσάβι για Μέσι: «Είναι απίστευτος αλλά δεν είναι εδώ, πρέπει να σκεφτόμαστε το μέλλον» (vid)

Ο Τσάβι αποκάλυψε ότι ο άλλοτε συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι, επικοινώνησε μαζί του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο ξεκίνημα της καριέρας τους.

Ο 41χρονος Ισπανός είναι κι επίσημα προπονητής της Μπαρτσελόνα. Αφού πρώτα αποθεώθηκε από τους φίλους της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου» κατά την παρουσίασή του, στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τους «μπλαουγκράνα», έστειλε το πρώτο του μήνυμα ως προπονητής πλέον της αγαπημένης του ομάδας και στο τέλος παρασύρθηκε και τραγούδησε μαζί με τον Λαπόρτα συνθήματα της ομάδας.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά την παρουσίαση, ο Τσάβι αναφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι και στο μήνυμα που έλαβε από τον πρώην συμπαίκτη του.

«Ο Λέο Μέσι μου έστειλε μήνυμα για να μου ευχηθεί καλή τύχη. Είναι απίστευτος αλλά δεν είναι εδώ. Οπως δεν είναι και ο Ετό ή ο Ροναλντίνιο. Πρέπει να σκεφτόμαστε το μέλλον, όχι παίκτες που δεν είναι πια εδώ στη Μπάρτσα», ήταν το σχόλιο του Τσάβι για τον Μέσι.

❝I have a friendship with Leo ... He wrote to me and wished me lots of luck.❞



