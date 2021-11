Αλ Σαντ για Τσάβι: «Σεβόμαστε τη Μπαρτσελόνα, αλλά δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να φύγει»

Ανένδοτη και αποφασισμένη να κρατήσει τον Τσάβι στο Κατάρ δηλώνει η Αλ Σαντ, με νέα επίσημη ανακοίνωση να βάζει φρένο στις επιδιώξεις της Μπαρτσελόνα που έστειλε εκπροσώπους για να κλείσουν το deal με τον 41χρονο τεχνικό.

Δεν καταθέτει τα όπλα η Αλ Σαντ για τον Τσάβι, παρά την επίσκεψη μέχρι και μελών της διοίκησης της Μπαρτσελόνα στο Κατάρ για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Την ώρα που οι Καταλανοί παράγοντες, Ράφα Γιούστε και Ματέου Αλεμάνι είχαν συνάντηση με τους ατζέντηδες του 41χρονου τεχνικού στο γήπεδο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης κόντρα στην Αλ Ντουχαΐλ, ο σύλλογος πήρε θέση με επίσημη ανακοίνωση δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να επιτρέψει στον θρύλο των Μπλαουγκράνα να αποχωρήσει μεσούσης της περιόδου.

«Καλωσορίζουμε την αποστολή της Μπαρτσελόνα στο Κατάρ, τους σεβόμαστε. Η θέση του συλλόγου, όμως, είναι ξεκάθαρη από την αρχή. Είμαστε αφοσιωμένοι στον προπονητή μας, Τσάβι και δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να φύγει σε αυτή την ευαίσθητη χρονική περίοδο της σεζόν» , αναφέρει στην ανακοίνωσή του το κλαμπ και πλέον μένει να φανεί αν θα υποκύψει λόγω της επιθυμίας του Τσάβι να επιστρέψει στην Καταλονία ή αν το σίριαλ της επιστροφής θα λήξει άδοξα.

Turki Al-Ali: The club's position is clear from the beginning - we are committed to keeping our coach Xavi with us and we cannot have him leave at this sensitive time of the season.#AlSadd