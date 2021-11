Στο Κατάρ χωρίς τον Λαπόρτα η Μπαρτσελόνα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με Τσάβι

Για το Κατάρ ξεκίνησαν το ταξίδι τους οι διοικούντες την Μπαρτσελόνα, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη συμφωνία τους με τον Τσάβι.

Αποφασισμένοι να ολοκληρώσουν όσο πιο σύντομα γίνεται τη συμφωνία με τον Τσάβι είναι οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα, προκειμένου ο Ισπανός προπονητής να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «μπλαουγκράνα».

Επιθυμία των Καταλανών είναι ο Τσάβι να κάτσει για πρώτη φορά στον πάγκο της Μπαρτσελόνα στις 6 Νοεμβρίου κόντρα στην Θέλτα, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα ο νεαρός προπονητής να εξασφαλίσει την ελευθέρας του από την Αλ Σαντ και συγκεκριμένα να πληρώσει 1 εκατομμύριο ευρώ, που είναι και η αξία της ρήτρας αποδέσμευσης που υπάρχει στο συμβόλαιο του με την Αλ Σαντ.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα ξεκίνησαν το ταξίδι τους για το Κατάρ, προκειμένου να οι συζητήσεις τους με την διοίκηση της Αλ Σαντ να μπουν στην τελική ευθεία. Ωστόσο, ο πρόεδρος της ομάδας Τζουάν Λαπόρτα δεν ταξίδεψε τελικά με τους Ματέου Αλεμάνι και Ραφαέλ Γιούστε, ωστόσο δεν υπάρχει καμία ανησυχία για το «deal» με τον Τσάβι.

