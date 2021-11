Μπαρτσελόνα: Στο Κατάρ ο Λαπόρτα για να κλείσει τη συμφωνία με τον Τσάβι

Στο Κατάρ αναμένεται να ταξιδέψει ο Τζουάν Λαπόρτα μαζί με την υπόλοιπη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον Τσάβι.

Ο Τσάβι όπως όλα δείχνουν θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει χρέη προπονητή στην Μπαρτσελόνα, μετά την απόλυση του Ρόναλντ Κούμαν. Ο Ισπανός προπονητής βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις με την ομάδα του στο Κατάρ, Αλ Σαντ για να χωρίσουν οριστικά οι δρόμοι τους και να κάτσει επιτέλους στον πάγκο της αγαπημένης του ομάδας.

Ο Τζουάν Λαπόρτα μαζί με τους Ματέου Αλεμάνι και Ραφαέλ Γιούστε αναμένεται να ταξιδέψουν εντός της εβδομάδας στο Κατάρ, προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Τσάβι. Οπως αναφέρουν μάλιστα στην Ισπανία, το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί είτε μετά το τέλος του αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Ντιναμό για το Champions League, από το Κίεβο, είτε την Τετάρτη (03/11) αφού η αποστολή των «μπλαουγκράνα» επιστρέψει στη βάση της.

Η Αλ Σαντ πάντως θα έχει όλο το χρόνο στη διάθεσή της για να βρει τον αντικαταστάτη του Τσάβι, μετά τον προσεχή αγώνα της με την Αλ Ντουχαΐλ, καθώς τότε διακόπτεται για ενάμιση μήνα το πρωτάθλημα. Επιθυμία των Καταλανών υπενθυμίζεται ότι είναι ο Τσάβι να κάτσει για πρώτη φορά στον πάγκο της Μπαρτσελόνα στις 6 Νοεμβρίου κόντρα στην Θέλτα.

